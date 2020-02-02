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محافظات

مياه الصرف الصحي تحيط مدينة السادات وتصيب المدينة بشلل مروري.. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:23 م
مياه الصرف الصحي
مياه الصرف الصحي
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محمد امين
 تعاني مدينة السادات بمحافظة المنوفية من إهمال جسيم بشبكة الصرف الصحي وتهالك الخطوط الرئيسية بالشوارع والميادين الكبري وتكرار انفجار مواسير الصرف مما يؤدي إلى توقف الحركة بالشوارع وانتشار الروائح الكريهة بالشوارع.

وتحدث معنا محمد بدر أحد سكان المنطقة قائلا نعاني يوميا من مياه الصرف الراكدة بالشوارع مما يؤدي لتجمع الحشرات والذباب وسط المناطق السكنية مما يؤدي بدوره لنقل الأمراض بين المواطنين .


وتحدث ايضا محمد سليم قائلا جهاز المدينة في حالة سبات عميق بعيدا عن المشاكل اليومية التي تواجه المواطنين فيوميا تحدث تلفيات بشبكة الصرف تؤدي إلى إغراق الشوارع بالمياه وتتعدد الشكاوي والاستغاثات بالجهاز الي ان يعطف علي الأهالي ويقوم بإصلاح الأعطال. 

وتحدث أيضا خالد. م، صاحب مقهي قائلا احنا مصالحنا متعطلة بسبب المياه اللي مغرقه الشارع ومحدش سأل فينا وزهقنا شكاوي في الجهاز علشان اصلاح العطل اللي غرق الشوارع ميه ووقف حركة السير خالص .
مياه الصرف الصحي تحيط مدينة السادات وتصيب المدينة بشلل مروري.. صور
مياه الصرف الصحي تحيط مدينة السادات وتصيب المدينة بشلل مروري.. صور
مياه الصرف الصحي تحيط مدينة السادات وتصيب المدينة بشلل مروري.. صور
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