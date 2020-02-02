مياه الصرف الصحي تحيط مدينة السادات وتصيب المدينة بشلل مروري.. صور

وتحدث ايضا محمد سليم قائلا جهاز المدينة في حالة سبات عميق بعيدا عن المشاكل اليومية التي تواجه المواطنين فيوميا تحدث تلفيات بشبكة الصرف تؤدي إلى إغراق الشوارع بالمياه وتتعدد الشكاوي والاستغاثات بالجهاز الي ان يعطف علي الأهالي ويقوم بإصلاح الأعطال.



