فصلت رأسها عن جسدها.. سيدة تقتل ابنتها لقضاء ليلة مع عشيقها.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة كارولينا قتلت ابنتها بطريقة بشعة لقضاء ليلة سعيدة مع عشيقها عقب انفصالها عن زوجها الأول بشهر واحد.





اعترفت الأم المفترسة أنها قتلت ولكنها كانت واقعة تحت تأثير الكحول، فكل ما تتذكره هو أن طفلتها بعد أن كانت تبكي بطريقة هيستيرية أثارت غضبها وقامت بغرس السكينة في منتصف عنقها.





لم تشعر كارولينا بما فعلته من جريمة إلا عندما ضربها عشيقها ويدها ملطخة بدماء طفلتها الصغيرة، وسمع جيرانها صراخها ولكن حضرت الشرطة سريعا قبل أن يهرب عشيقها وألقت القبض عليهما معا.





تواجه كارولينا تهمة القتل العمد برغم اعترافها أنها كانت في حالة سكر وتحت تأثير المخدر، إلا أن القاضي لم يكترث لما قالته وحكم عليها بالإعدام.

ألقت الشرطة في بيلاروسيا القبض على سيدة بالغة من العمر 38 عاما وعشيقها البالغ من العمر 42 عاما بتهمة قتل الطفلة حنا ذات الثمانية أشهر.