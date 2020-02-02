١٠ فبراير.. انطلاق فعاليات المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول بآداب المنوفية

تنظم كلية الآداب جامعة المنوفية المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول ( الإتجاهات المعاصرة للآداب والعلوم الإنسانية .. ودورها في الوجود الحضاري والتكامل المعرفي والتنمية ) في الفترة من ١٠ فبراير إلي ١٤ فبراير الجاري.





المنتدى تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئاسة الدكتور أسامة مدني عميد الكلية، وأمين المنتدي الدكتور نور السبكى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمنسق العام للمنتدي الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ الجغرافيا.





يضم المنتدى 12 مؤتمرا متخصصا في الآداب والعلوم الإنسانية واللغات يساهم فيها كافة أقسام الكلية ويغطي نحو 100 محور متنوع تحت مظلة واحدة.





ويهدف المنتدى بشكل عام لإبراز أهمية العلوم الإنسانية والآداب في تأكيد الوجود الحضاري، والتكامل مع الأمم الأخرى في عصر التقنيات والمعلوماتية، وذلك من خلال حشد الجهود البحثية والثقافية تحت سقف واحد لتجديد الخطاب التوعوي والثقافي والديني، ومحاربة الشائعات، وإعلاء قيم الانفتاح على الآخر والتواصل المعرفي بين التخصصات المختلفة وتشجيع الدراسات البينية.