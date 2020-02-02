AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

١٠ فبراير.. انطلاق فعاليات المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول بآداب المنوفية

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:53 م
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
تنظم كلية الآداب جامعة المنوفية المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول ( الإتجاهات المعاصرة للآداب والعلوم الإنسانية .. ودورها في الوجود الحضاري والتكامل المعرفي والتنمية ) في الفترة من ١٠ فبراير إلي ١٤ فبراير الجاري.

المنتدى تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة  وإشراف عام  الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئاسة الدكتور أسامة مدني عميد الكلية، وأمين المنتدي الدكتور نور السبكى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمنسق العام للمنتدي الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ الجغرافيا. 

يضم المنتدى 12 مؤتمرا متخصصا في الآداب والعلوم الإنسانية واللغات يساهم فيها كافة أقسام الكلية ويغطي نحو 100 محور متنوع تحت مظلة واحدة. 

ويهدف المنتدى بشكل عام لإبراز أهمية العلوم الإنسانية والآداب في تأكيد الوجود الحضاري، والتكامل مع الأمم الأخرى في عصر التقنيات والمعلوماتية، وذلك من خلال حشد الجهود البحثية والثقافية تحت سقف واحد لتجديد الخطاب التوعوي والثقافي والديني، ومحاربة الشائعات، وإعلاء قيم الانفتاح على الآخر والتواصل المعرفي بين التخصصات المختلفة وتشجيع الدراسات البينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 فبراير منتدى علمي وثقافي ضخم بآداب المنوفية

القاصد يرأس الاجتماع الرابع لمجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية

انطلاق فعاليات الملتقى الأول للدراسات العليا والبحوث بآداب الزقازيق

تربية حلوان تنظم مؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم 26 فبراير

نائب رئيس جامعة المنوفية يرأس جلسة الحديث في أورام الثدي بالمؤتمر الدولي ال12

تربية حلوان تنظم مؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم 26 فبراير

ترشيحاتنا

اعرف نتيجتك.. صدى البلد ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس

شاهد.. الفنانة سناء يونس أحبت محمود المليجى وتزوجته سرا ولم تحصل على نصيبها من الميراث

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 برقم الجلوس في المدارس

جلسة المساج بـ 200 ودقيقة الجنس بـ 25 جنيه.. اعترافات المتهمات بتكوين شبكة دعارة بنادٍ صحي

مسنة بريطانية تتوسل لحكومتها مساعدتها في الزواج من شاب مصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شاهد .. أهالي المعادي يضعون صورة لـ خالد بشارة على المنازل