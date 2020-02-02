AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاء سالم تستعيد ذكرياتها من فيلم النمر الأسود

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:01 م
فيلم النمر الاسود
فيلم النمر الاسود
Advertisements
محمد بدران
استعادت الفنانة وفاء سالم، كواليس تصويرها لفيلم "النمر الأسود"، والذى قدمته مع النجم الكبير الراحل أحمد زكى، عام 1984، تأليف أحمد أبو الفتح سيناريو وحوار بشير الديك وإخراج عاطف سالم.

وفاء سالم، نشرت صورة من الفيلم، تجتمع فيها مع أحمد زكى، والذى جسد شخصية محمد، بينما جسدت هي شخصية الفتاة اليونانية.

وتدور أحداث الفيلم، حيث يسافر محمد حسن إلى ألمانيا ليعمل خراطًا بأحد المصانع، يعاني منذ يومه الأول من متاعب كثيرة كاختلاف اللغة والثقافة والعنصرية، يتعرف على فتاة ألمانية تعرف بعض العربية وتساعده على تعلم الألمانية، بينما يتعرف على مدرب الملاكمة اليوناني الذي يجيد العربية؛ فيساعده ويدعمه حتى يصبح بطلًا.

ويُعرض حاليا للفنانة وفاء سالم مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما معا مسلسل "حكايتى"، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.

كانت آخر أعمال وفاء سالم مسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال، وتم عرضه ضمن السباق الرمضاني الماضي، وجسدت وفاء في العمل شخصية حماة حمادة هلال، وتتعرض خلال الأحداث للعديد من المشاكل والصراعات.

وفاء سالم تستعيد ذكرياتها من فيلم النمر الأسود
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النجمة القمر.. وفاء سالم بصحبة نسرين طافش

حمادة هلال يحيي حفلا في جامعة المنصورة

تامر شلتوت: دوري في مسلسل ختم النمر مفاجأة

بملابس كاجوال.. وفاء سالم تستعرض رشاقتها .. شاهد

حمادة هلال حزين لعدم مشاركته في مسلسلات شهر رمضان

داخل معبد فيلة.. وفاء سالم بصحبة عفاف شعيب ونسرين طافش

ترشيحاتنا

اعرف نتيجتك.. صدى البلد ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

جلسة المساج بـ 200 ودقيقة الجنس بـ 25 جنيه.. اعترافات المتهمات بتكوين شبكة دعارة بنادٍ صحي

قرار عاجل من الكاف بشأن أحداث مباراة الأهلى والهلال السوداني

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

مسنة بريطانية تتوسل لحكومتها مساعدتها في الزواج من شاب مصري

دعاء التحصين من فيروس كورونا وجميع الأمراض.. ردده لتحفظ نفسك من أي مكروه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شاهد .. أهالي المعادي يضعون صورة لـ خالد بشارة على المنازل