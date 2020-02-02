وفاء سالم تستعيد ذكرياتها من فيلم النمر الأسود

استعادت الفنانة وفاء سالم، كواليس تصويرها لفيلم "النمر الأسود "، والذى قدمته مع النجم الكبير الراحل أحمد زكى، عام 1984، تأليف أحمد أبو الفتح سيناريو وحوار بشير الديك وإخراج عاطف سالم.





وفاء سالم، نشرت صورة من الفيلم، تجتمع فيها مع أحمد زكى، والذى جسد شخصية محمد، بينما جسدت هي شخصية الفتاة اليونانية.





وتدور أحداث الفيلم، حيث يسافر محمد حسن إلى ألمانيا ليعمل خراطًا بأحد المصانع، يعاني منذ يومه الأول من متاعب كثيرة كاختلاف اللغة والثقافة والعنصرية، يتعرف على فتاة ألمانية تعرف بعض العربية وتساعده على تعلم الألمانية، بينما يتعرف على مدرب الملاكمة اليوناني الذي يجيد العربية؛ فيساعده ويدعمه حتى يصبح بطلًا.





ويُعرض حاليا للفنانة وفاء سالم مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما معا مسلسل "حكايتى"، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.





كانت آخر أعمال وفاء سالم مسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال، وتم عرضه ضمن السباق الرمضاني الماضي، وجسدت وفاء في العمل شخصية حماة حمادة هلال، وتتعرض خلال الأحداث للعديد من المشاكل والصراعات.



