محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.35%

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2020، بنسبة نجاح 86.35% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.





حيث صرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 66 ألفا و999 طالبا وبلغ عدد الطلاب الحاضرين 66 ألفا و907 طلاب.





كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير2020 بنسبة نجاح 97.56% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 41 طالبا وعدد الناجحين 40 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2020 بنسبة نجاح 75% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 12 طالبا وعدد الناجحين 9 طلاب، وكذا تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 62% وتقدم للامتحان 6022 طالب وحضر 6008 طلاب.



