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حوادث

افتتاح إدارة الحماية المدنية في بورسعيد بعد تطويرها .. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:07 م
الحماية المدنية
الحماية المدنية في بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء طارق مجاهد مساعد الوزير لمنطقة القناة وسيناء واللواء هشام خطاب مدير الأمن والعميد وسام ملاك مدير الحماية المدنية، ولفيف من الأجهزة الأمنية، أعمال تطوير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد .

حيث شهدت أعمال تطوير إدارة الحماية المدنية ، رفع كفاءة المبنى والمعدات و تزويدها بمنظومة من أحدث المنظومات وأحدث السيارات ، وذلك فى إطار أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى شهدتها القطاعات الخدمية فى كافة المجالات .

وأكد محافظ بورسعيد ، أن بورسعيد تشهد تطورا كبيرا فى خدمات الأحوال المدنية المقدمة للمواطن وذلك من أجل التيسير عليهم وتقديم أفضل مستوى من الخدمات .
افتتاح إدارة الحماية المدنية في بورسعيد بعد تطويرها .. صور
افتتاح إدارة الحماية المدنية في بورسعيد بعد تطويرها .. صور
افتتاح إدارة الحماية المدنية في بورسعيد بعد تطويرها .. صور
افتتاح إدارة الحماية المدنية في بورسعيد بعد تطويرها .. صور
افتتاح إدارة الحماية المدنية في بورسعيد بعد تطويرها .. صور
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