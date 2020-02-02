جامعة المنوفية تحصد المركز الأول في تنس الطاولة بالملتقى الرياضي للوافدين العرب.. صور

فازت جامعة المنوفية بالمركز الأول، في لعبة تنس الطاولة، ضمن فعاليات الملتقى الرياضي للطلاب الوافدين العرب الذي تنظمه جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بمشاركة أكثر من 20 جامعة مصرية.





ونجح الطالب الفلسطيني حبيب رائف الكركي، بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة المنوفية في الفوز بالميدالية الذهبية عقب تغلبه على لاعب جامعة المنصورة خلال الدور الختامي





وقد فاز الطالب في جميع مبارياته حيث تغلب علي جامعة بنها وجامعة حلوان والجامعة الروسية وجامعة المنصورة في النهائي التي حازت علي الميدالية الذهبية في العام الماضي.





وشاركت جامعة المنوفية خلال الملتقى الرياضي، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في لعبتي كرة القدم وتنس الطاولة، بوفد مكون من 7 طلاب فلسطينيين من كلية الطب البشري، وهم أشرف عارف حسن، وعبد الحي محمد سالم، والشقيقان خليل رائف الكركي، وحبيب رائف الكركي، وصلاح الدين العايدي، وموسى أحمد خليفه، ورائد عصام المشهراوي، وذلك بتنظيم مشترك بين إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، برئاسة أسامة مدين، وإدارة الوافدين بالجامعة برئاسة غادة أبو السعود وأعرب الدكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب، عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية في لعبة التنس خلال ذلك الملتقى الرياضي، حيث أشاد بالطالب الحاصل على اللقب وتمنى له مزيد من التفوق وحصد الجوائز والماليات في الملتقيات القادمة.





وترأس وفد الجامعة محمد أبو الغار مدير إدارة إعداد القادة، وأشرف على الوفد وأحمد محمد سيف من إدارة النشاط الإجتماعي .