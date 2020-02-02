الدوري السعودي.. أهلي جدة يخطط للغدر بـ جروس





وقالت صحيفة "الإقتصادية"، إن فرص بقاء جروس في منصبه الفني، تضاءلت عقب تدني أداء الفريق وسوء النتائج التي كان آخرها التعادل الإيجابي مع العدالة بهدف لهدف، مساء أمس، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).





وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن نية الإدارة تتجه لإقالة جروس، وتعيين صالح المحمدي بشكل مؤقت، حتى تتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.





ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، متأخرًا بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، و4 نقاط عن النصر الوصيف.









كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مصير السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لأهلي جدة خلال الفترة المقبلة.