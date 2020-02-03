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محافظات

النحت والنقش على الحجر.. موهبة فنية راقية يشهدها سمبوزيوم أسوان الدولي.. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:00 ص
النحت والنقش على
النحت والنقش على الحجر
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شاذلى عبد الفتاح

يعتبر النحت والنقش على الحجر ، وخاصة الحجر الصلب أو الصلد الجرانيتى، موهبة فنية راقية يتميز بها بعض أصحاب الأفكار الإبداعية الفنية والفكرية ، وهو ما تمتلكه محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء تحتضن العديد من المقومات الطبيعية التى حباها الله بها .

وللإهتمام بهذه النوعية من الفن تم إطلاق مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى والذى ستنطلق فعاليات دورته الـ 25 بدءًا من الغد 3 فبراير ، ويحتفل هذا العام المهرجان باليوبيل الفضى .

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وفى هذا الصدد يلقى " صدى البلد " نبذة عامة عن هذا المهرجان الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان حيث تشهد دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب.

ويشارك هذا العام من هولندا الفنان "تون كال"، ومن المغرب إكرام القباج ، وعلى نورى من "العراق"، ويتولى الإشراف عليه الفنان الدكتور هانى فيصل قوميسيرًا عامًا، وتختم فعالياته فى الثانى والعشرين من فبراير.

ومن مصر يشارك عدد من الفنانين هم الدكتور حسن كامل، والدكتور شمس القرنفلى، والدكتور سعيد بدر، والفنان هانى السيد، والفنان ناثان دوس، والفنان هشام عبد الله . 


ويعد النحت فرعًا من فروع الفنون المرئية وفي نفس الوقت أحد أنواع الفنون التشكيلية، كما أنه يرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد. ففي الأْصل، كان النقش "أى إزالة جزء من المادة" و التشكيل "أى إضافة المواد كالصلصال"، ويمارس هذا الفن على الصخور والمعادن و خزف و الخشب ومواد أخرى .

وعرف فن النحت منذ قديم العصور منذ نحو 4500 سنة قبل الميلاد منذ عهد الحداثة أدت التغيرات فى عملية النحت إلى الحرية فى استخدام المواد والعمليات ، ويمكن العمل بكثير من المواد المتنوعة من خلال عملية الإزالة كالنحت أو عملية التجميع كاللحام والتشكيل والصب .

والنحت هو فن تجسيدي يرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد لإنسان، حيوان، أو أشكال تجريدية. ويمكن استخدام الجص أو الشمع، أو نقش الصخور أو الأخشاب. فن النحت هو أحد جوانب الإبداع الفنى كما ينتج مجسمات ثلاثية الأبعاد.

ويعد سيمبوزيوم أسوان للنحت أحد أهم الملتقيات الفنية الدولية للنحت على الجرانيت الذى تشتهر به أسوان، ويشارك به كل عام مجموعة من أهم الفنانين فى مصر والعالم ، هو الأول والأقدم فى المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدمًا جرانيت أسوان الشهير، ليحتفل هذا العام بمرور 25 عامًا على إنشاؤه . 

وبدأت فكرة السمبوزيوم - كما يقول الفنان آدم حنين، مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي - في عام 1988 ليخرج إلى النور في مدينة أسوان، وذلك لموقعها المتميز تاريخيًا وجغرافيًا، بجانب تمتعها بتوافر خام الجرانيت الأحمر الصلد، والذى كان منبعًا لإقامة المسلات والتماثيل الفرعونية القديمة التي حققت إعجابًا عالميًا بها، حيث إن الرصيد الحقيقي لأي أمة هو قدرتها على الحلم والخيال لتحقيق الواقع، وأكد أن اللقاءات المتتالية تجسد الحلم الجماعي لخلق عالم ينبض بالحياة.

وأضاف"حنين" أن سمبوزيوم أسوان الدولي هو لقاء سنوي يتجدد، ويزداد إنجازًا عاما بعد آخر بعد أن أصبح محط أنظار الأوساط الفنية العالمية، وأصبح الفنانون المصريون منتشرين في كل الدول، لافتًا إلى أن العالم يحتاج إلى مثل هذه اللقاءات الإنسانية بعيدًا عن الزيف والصراعات، حيث إن سمبوزيوم أسوان يجسد هذا الحلم.

كما أنه يوجد فى أسوان المتحف المفتوح لأعمال السمبوزيوم بمنطقة الشلال، والذى بدأ العمل فيه منذ عام 2010 ومقام على مساحة 33 فدانا ويضم 215 عملًا فنيًا لوضعه ضمن أجندة البرامج السياحية للسائحين الزائرين لأسوان، وأن الدورات الناجحة لسمبوزيوم أسوان الدولي على أرض المحافظة تؤصل حضارة الأجداد وتطور فكر وإبداع الأحفاد.

كما أن متحف السمبوزيوم المفتوح تتكامل فيه جميع المعالم الجمالية ومحاكاة للطبيعة من سحرها وروعتها، والتي تعتبر مادة خام لخلق سيمفونية من الأعمال الفنية والنحتية الراقية، ولتكون قادرة على التحاور مع الأعمال النحتية التي يحتضنها فضاء هذا المتحف النادر في طبيعته ومكوناته، وأن المحافظة من جانبها قامت بنقل أعمال الدورة السابقة من ورشة العمل إلى المتحف المفتوح بالشلال من خلال أوناش ولودارات متخصصة، بجانب توفير القطع الجرانيتية، وتجهيز الوصلات الكهربائية ووصلات المياه لورش العمل.

والمحافظة حريصة على احتضان الأعمال الفنية للسمبوزيوم ضمن منظومة التطوير والتجميل في مختلف الميادين والحدائق لتشكل معًا بانوراما فنية تليق بمكانة أسوان الحضارية، حيث تم توزيع العديد من الأعمال الفنية داخل ميادين مدينة أسوان، حيث يوجد نحو 27 عملًا نحتيًا معروضًا في مدينة أسوان، بجانب 24 عملا موزعة على 7 مدن بأسوان ، ومنطقة المتحف المفتوح بأسوان مقامة على منطقة صخرية مرتفعة تحتوي جميع الأعمال الفنية البارزة من سمبوزيوم أسوان الدولي.

يذكر أن كلمة السمبوزيوم أصلها لاتيني، وتعنى تجمعا دوليا لمجموعة من الفنانين، تحديدا النحاتين، فيما يشبه ورشة عمل لإبداع أعمال نحتية معتمدين فى الخامة على ما يتوفر فى الطبيعة والبيئة التى يقام فيها التجمع، وهذه الورشة تتم بصورة دورية سنوية فى توقيت محدد ويقام فى الفضاء المفتوح، وتكون غالبية الأعمال الفنية الناتجة من مثل هذه التجمعات أعمالا صرحية ضخمة الحجم، وبذلك يستفيد الفنانون خبرة التعامل مع خامات لا تتوفر فى الطبيعة التي يعيشون ويقيمون فيها نشاطهم الفني، بالإضافة إلى أن الفضاء المفتوح يتيح للفنان أن يجرب التعامل مع الكتلة والفراغ بصورة متحررة، وبالتأكيد يكون تبادل خبرات الفنانين أثناء تخليقهم لأعمالهم الإبداعية أكبر فائدة ممكن الخروج منها فى مثل هذه المشاركات الفنية الكبرى.

وتنتشر أعمال سمبوزيوم أسوان للنحت الدولي فى أنحاء الجمهورية الإسكندرية والقاهرة والجيزة وحديقة الأزهر والمنيا ومرسى مطروح ومدينة الأقصر ومحافظة أسوان .

النحت والنقش على الحجر.. موهبة فنية راقية يشهدها سمبوزيوم أسوان الدولي.. صور
النحت والنقش على الحجر.. موهبة فنية راقية يشهدها سمبوزيوم أسوان الدولي.. صور
النحت والنقش على الحجر.. موهبة فنية راقية يشهدها سمبوزيوم أسوان الدولي.. صور
النحت والنقش على الحجر.. موهبة فنية راقية يشهدها سمبوزيوم أسوان الدولي.. صور
النحت والنقش على الحجر.. موهبة فنية راقية يشهدها سمبوزيوم أسوان الدولي.. صور
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