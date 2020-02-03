ضمور العضلات يهدد صحة المصريين.. تحرك برلمانى يطالب الحكومة بتوفير علاج له.. ونواب: تكلفته علاجه مرتفعة وبدون جدوى.. ونطالب بإجراء تحاليل للمصابين على نفقة الدولة

بيان عاجل أمام البرلمان لتوفير أدوية ضمور العضلات للأطفال

نائب يطالب بتوفير كراسي متحركة للمصابين بضمور العضلات

نائب: ميزانية وزارة الصحة لا تسمح بتوفير علاج لضمور العضلات





يعتبر مرض ضمور العضلات من أخطر الأمراض التى يصاب بها عدد كثير من المصريين ، إلا انه لم يوجد له علاج حتى الان، لكن البرلمان كان له تحرك واضح بشأن ذلك بعد ما أعلنت النائبة ايفلين متى تقدمها ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير الصحة لتوفير أدوية لضمور العضلات ، وأكد عدد من النواب أنه لم يتم إثبات وجود دواء موثوق فيه فعال لعلاج ضمور العضلات لكي تعتمد كعلاج، وكلها مجرد تجارب سريرية، ولذلك لم يدخل ضمن بروتوكول وزارة الصحة إلا أدوية غير مرتفعة الثمن ولكنها غير فعالة ، كما أشاروا إلى أن ميزانية وزارة الصحة لاتسمح بتوفير علاج لضمور العضلات.





فى البداية قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنها ستتقدم ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن توفير أدوية للأطفال المصابين بضمور وتراخى العضلات.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك حالات كثيرة من الأطفال فى عمر 6 شهور و 4 سنوات تصاب بضمور العضلات، ولكنها لا تجد أى أدوية لعلاجهم ، مما يحرمهم من العلاج ، مؤكدا أن هذا الدواء يصيب ممن ليس لديهم مناعة.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن دواء ضمور العضلات يعتبر غالى جاد ، كما أنه غير موجود إلا فى الإمارات والدول الأوروبية، هذا بالإضافة إلى عدم توافره فى التأمين الصحى ، حيث ان وزارة الصحة لم توقع بروتوكول تعاون مع أى دولة لتوفير هذا الدواء.

وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه لم يتم إثبات وجود دواء موثوق فيه فعال لعلاج ضمور العضلات لكي تعتمد كعلاج، مشيرًا إلى أنها كلها مجرد تجارب سريرية، ولذلك لم يدخل ضمن بروتوكول وزارة الصحة إلا أدوية غير مرتفعة الثمن ولكنها غير فعالة.

وطالب أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة توفير كراسى متحركة للمصابين بضمور العضلات، بالإضافة إلى مساعدتهم فى إجراء تحاليل على نفقة الدولة.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عددا من النواب تقدموا بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن تسهيل الأمور بالنسبة للمصابين بضمور العضلات، إلا أن وزارة الصحة لم ترد علينا.



