ضمور العضلات يهدد صحة المصريين.. تحرك برلمانى يطالب الحكومة بتوفير علاج له.. ونواب: تكلفته علاجه مرتفعة وبدون جدوى.. ونطالب بإجراء تحاليل للمصابين على نفقة الدولة

- بيان عاجل أمام البرلمان لتوفير أدوية ضمور العضلات للأطفال
- نائب يطالب بتوفير كراسي متحركة للمصابين بضمور العضلات
- نائب: ميزانية وزارة الصحة لا تسمح بتوفير علاج لضمور العضلات
يعتبر مرض ضمور العضلات من أخطر الأمراض التى يصاب بها عدد كثير من المصريين ، إلا انه لم يوجد له علاج حتى الان، لكن البرلمان كان له تحرك واضح بشأن ذلك بعد ما أعلنت النائبة ايفلين متى تقدمها ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير الصحة لتوفير أدوية لضمور العضلات ، وأكد عدد من النواب أنه لم يتم إثبات وجود دواء موثوق فيه فعال لعلاج ضمور العضلات لكي تعتمد كعلاج، وكلها مجرد تجارب سريرية، ولذلك لم يدخل ضمن بروتوكول وزارة الصحة إلا أدوية غير مرتفعة الثمن ولكنها غير فعالة ، كما أشاروا إلى أن ميزانية وزارة الصحة لاتسمح بتوفير علاج لضمور العضلات.
وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه لم يتم إثبات وجود دواء موثوق فيه فعال لعلاج ضمور العضلات لكي تعتمد كعلاج، مشيرًا إلى أنها كلها مجرد تجارب سريرية، ولذلك لم يدخل ضمن بروتوكول وزارة الصحة إلا أدوية غير مرتفعة الثمن ولكنها غير فعالة.
وطالب أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة توفير كراسى متحركة للمصابين بضمور العضلات، بالإضافة إلى مساعدتهم فى إجراء تحاليل على نفقة الدولة.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عددا من النواب تقدموا بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن تسهيل الأمور بالنسبة للمصابين بضمور العضلات، إلا أن وزارة الصحة لم ترد علينا.
وقال النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن النواب سبق وان تقدموا بأكثر من طلب إحاطة بشأن مشكلة توفير دواء لضمور العضلات ، إلا أن إمكانيات الدولة غير كافية لتوفير هذا الدواء.
وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ميزانية وزارة الصحة لاتسمح بتوفير علاج لضمور العضلات، هذا بالإضافة إلى أن هناك علاج له ولكنه مكلف ، ودون أى جدوى.
وأوضح عضو لجنة الصحة البرلمان أن لجنة الصحة ستسعى خلال الجلسات القادمة للتواصل مع وزارة الصحة بهدف البحث عن وسائل لتوفير علاج لضمور العضلات.