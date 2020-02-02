على طريقة مارلين مونرو.. كاتي بيري بإطلالة مميزة .. صور

ظهرت النجمة العالمية كاتي بيري من خلال مجموعة من الصور نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مستنسخة إطلالة النجمة العالمية مارلين مونرو.





وأظلت كاتي بيري بباروكة شعر صفراء قريبة من ستايل شعر نجمة الاغراء العالمية وفستان ملون مع ميني كاوس في أحد منتجعات ديزني.





يشار إلى أن "كاتي بيري " ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين.





‎وسبق لـ كاتي بيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند، أما بلوك كان متزوجًا من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير وأنجب منها ابنه الوحيد Flyn.



