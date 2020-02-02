إقبال متوسط لـ معرض الكتاب في الأيام الأخيرة

يشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الأيام الأخيرة إقبال متوسط من جانب الجمهور حيث تراجع الزحام الشديد الذى كان فى الأيام الأولى من المعرض وعلى الرغم من ذلك يوجد عدد كبير من الأنشطة والفعاليات التي تقام داخل القاعات للزوار .





وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.





يذكر أن ضيف شرف المعرض دولة السنغال، وشخصية المعرض الراحل الدكتور جمال حمدان.



