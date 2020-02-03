المركزى للتعمير: ننفذ مشروعات لصالح الإسكان وباقى الوزارات والهيئات باستثمارات تتجاوز 30 مليار جنيه.. وندرس بيع وحداتنا فى مطار إمبابة أو نقل تبعيتها للمجتمعات العمرانية

المركزي للتعمير: ننفذ 122 مشروعا باستثمارات 31 مليار جنيه خلال العام الجاري

الإسكان تدرس بيع 3100 شقة بمطار إمبابة بنظام استثمارى









كشف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، عن قيام الجهاز بتنفيذ نحو 122 مشروع خلال العام المالى الجارى "2019 - 2020" باستثمارات تتجاوز 31 مليار جنيه.

وقال نصار فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، إن هذه المشروعات تنقسم إلى 75 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز باستثمارات إجمالية 24.4 مليار جنيه تقريبا.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الجزء المتبقي من المشروعات عبارة عن 47 مشروعا يتم تنفيذها لصالح الغير باستثمارات تبلغ 6.5 مليار جنيه تقريبا.

وتتنوع مشروعات الجهاز ما بين طرق ومرافق وخدمات ووحدات سكنية متنوعة بجميع أنحاء الجمهورية، ومن بينها 38 مشروع طرق بأطوال 1713 كيلومتر تقريبا، باستثمارات 18.45 مليار جنيه.





وعلى جانب آخر، كشف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، عن وجود مفاوضات بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول موقف 3100 وحدة سكنية تابعة للجهاز بمنطقة مطار إمبابة بالجيزة.





وأوضح نصار فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الوحدات تتبع الجهاز حتى الآن، رغم نقل تبعية المنطقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل نحو عام، مضيفا أن الوحدات لازال التصرف فيها قيد الدراسة فقد يتم طرحها للبيع بشكل استثمارى، وقد يتم تخصيص نسبة منها للمتضررين من بعض المشروعات بالمنطقة، وقد يتم التفاوض حول نقل ملكيتها للمجتمعات العمرانية الجديدة.





وقال نصار، إن الجهاز المركزي للتعمير سيجتمع مع مسئولى الهيئة قريبا لدراسة الشكل الأمثل للتصرف فى الوحدات.





كما أكد على أن أى مشروعات خدمية لازمة للمنطقة يتم محاولة تنفيذها بأقل قدر من الضرر للوحدات القائمة بالفعل والمملوكة للأهالى لتقيليل مساحات نزع الملكية، وهذه سياسة عامة نتبعها فى كافة المشروعات.





يذكر أن وزارة الإسكان نقلت تبعية أكثر من 60 فدانا بمنطقة مطار إمبابة لهيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا، وقامت بعمل مخطط جديد للمنطقة يتضمن منطقة أبراج سكنية وعدد من المشروعات الخدمية التى لا تزال نسبة منها قيد الدراسة.