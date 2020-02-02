افتتاح المنشآت الخدمية والرياضة بمقر إدارة قوات أمن قنا.. صور

افتتح اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، و اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، عدد من المنشآت الخدمية والرياضية بمقر إدارة قوات أمن قنا شملت قاعة كبار زوار وقاعة إجتماعات ومجمع مكاتب شئون إدارية وعنابر سلاح وقاعة طعام ومطبخ ومجمع ملاعب رياضية بتكلفة مالية تصل إلى 50 مليون جنيه.





جاء ذلك بحضور اللواء أشرف عطا- نائب مدير أمن قنا والعميد وليد البيلى- السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمد عبدالجليل مدير قوات الأمن.





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وأعرب محافظ قنا، عن شكره وتقديره للّواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء شريف عبد الحميد على دعمهم الكامل لجهاز الشرطة والتواجد المستمر لرجال الشرطة بين المواطنين وتقديم كافة الخدمات الأمنية اللازمة للمواطنين فى كافة مناحى الحياة.





و أكد الداودى، أن التعاون التام بين المحافظة والأجهزة الأمنية يعطى الكثير من الثقة ويحقق مناخ جاذب للتنمية والاستثمار ويمنحنا دفعة قوية لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية الشاملة على أرض المحافظة.





وأكد اللواء شريف عبدالحميد، بأن الافتتاحات التى تمت اليوم برعاية محافظ الإقليم تأتى في اطار الاحتفالات بأعياد الشرطة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.





و أضاف عبدالحميد، بأنها تسهم بشكل فعال فى رفع مستوى الخدمات التى تُقدم للضباط والأفراد العاملين بمديرية الأمن مما يساعد على تحقيق أعلى معدلات الأداء الأمنى ووصول الخدمات الأمنية لجميع الأهالى والمواطنين فى سهولة ويسر .



