دورات تدريبية باتحاد الصناعات حول السلامة والصحة المهنية

اختتم مركز خدمات تطوير الأعمال بإتحاد الصناعات المصرية دورة تدريبية تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018" التي نظمها على مدار خمسة أيام والتي شارك بها العاملون في مجال السلامة والصحة المهنية من مهندسين وعمال ومشرفين وفنيين ومختصين الأمن الصناعي من الشركات والمؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف.





وأوضح م. عادل نورالدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية أن الدورة تهدف إلى تقليل التكاليف الناجمة عن الخسائر والإصابات وزيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة عمل آمنة للعاملين وذلك من خلال التعريف بسياسة ومبادئ وتخطيط السلامة والصحة المهنية، وتقييم الخطر ومسببات المخاطر، وكيفية منع المخاطر والتهديدات.





كما اطلع المشاركون على أساليب الاستجابة والاستعداد لحالات الطوارئ والتحقيق فى الحوادث والإصابات والإجراءات التصحيحية والمانعة، وطرق الوقاية وكيفية منع المخاطر والتهديدات، وكذلك مهمات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلأى تنفيذ عملية المراجعة على نظام ISO 45001.



