وفد سويسري برئاسة وزير الشئون الاقتصادية يزور القاهرة لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة

بدأ جي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري، اليوم "الأحد" زيارة اقتصادية لمصر تستغرق 3 أيام يرافقه خلالها وفد سويسري كبير، يضم أعضاء من البرلمان السويسري ومسؤولين حكوميين والعديد من قادة الأعمال.





وقال بيان للسفارة السويسرية بالقاهرة إن سويسرا مستثمر مهم في مصر، حيث أن هناك أكثر من 60 شركة سويسرية في مصر تعمل في قطاعات واسعة، موضحا أن حجم التجارة الثنائية بلغ حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2019 وفقًا للإحصاءات السويسرية، ومصر هي أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة الأفريقية.





وأشار إلى أنه من خلال اتفاقية التجارة الحرة (من خلال الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة)، واتفاقية الازدواج الضريبي واتفاقية حماية الاستثمار، تتم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار قانوني ثنائي قوي.





وأضاف البيان أن مصر تعد إحدى الدول ذات الأولوية في برنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري منذ عام 1979، وقد ركزت المشروعات المنفذة منذ ذلك الحين على البنية التحتية والتنمية الحضرية وخلق فرص عمل والإدماج المالي وتنمية القطاع الخاص .





وتعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الوزير إلى مصر، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوفير منصة للشركات السويسرية لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة في مصر.





ومن المقرر أن يلتقي الوزير في القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، كما يشارك في منتدى الاستثمار السويسري المصري الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والذي سيوفر منصة مناسبة للحصول على نظرة عامة على مناخ الاستثمار في مصر واستكشاف فرص استثمارية جديدة للشركات السويسرية. ويتضمن برنامج الوزير بارميلان أيضًا زيارات إلى شركات سويسرية، ومشاريع برنامج التعاون السويسري، ومواقع أثرية.