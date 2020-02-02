AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وفد سويسري برئاسة وزير الشئون الاقتصادية يزور القاهرة لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:12 م
وزير الشؤون الاقتصادية
وزير الشؤون الاقتصادية السويسري
Advertisements
محمد وديع

بدأ جي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري، اليوم "الأحد" زيارة اقتصادية لمصر تستغرق 3 أيام يرافقه خلالها وفد سويسري كبير، يضم أعضاء من البرلمان السويسري ومسؤولين حكوميين والعديد من قادة الأعمال.


وقال بيان للسفارة السويسرية بالقاهرة إن سويسرا مستثمر مهم في مصر، حيث أن هناك أكثر من 60 شركة سويسرية في مصر تعمل في قطاعات واسعة، موضحا أن حجم التجارة الثنائية بلغ حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2019 وفقًا للإحصاءات السويسرية، ومصر هي أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة الأفريقية.


وأشار إلى أنه من خلال اتفاقية التجارة الحرة (من خلال الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة)، واتفاقية الازدواج الضريبي واتفاقية حماية الاستثمار، تتم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار قانوني ثنائي قوي.


وأضاف البيان أن مصر تعد إحدى الدول ذات الأولوية في برنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري منذ عام 1979، وقد ركزت المشروعات المنفذة منذ ذلك الحين على البنية التحتية والتنمية الحضرية وخلق فرص عمل والإدماج المالي وتنمية القطاع الخاص.


وتعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الوزير إلى مصر، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوفير منصة للشركات السويسرية لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة في مصر.


ومن المقرر أن يلتقي الوزير في القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، كما يشارك في منتدى الاستثمار السويسري المصري الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والذي سيوفر منصة مناسبة للحصول على نظرة عامة على مناخ الاستثمار في مصر واستكشاف فرص استثمارية جديدة للشركات السويسرية. ويتضمن برنامج الوزير بارميلان أيضًا زيارات إلى شركات سويسرية، ومشاريع برنامج التعاون السويسري، ومواقع أثرية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي لسفير سويسرا: نتطلع لمزيد من التعاون العلمي والتكنولوجي

ترشيحاتنا

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

جلسة المساج بـ 200 ودقيقة الجنس بـ 25 جنيه.. اعترافات المتهمات بتكوين شبكة دعارة بنادٍ صحي

اخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف حول أحداث مباراة الأهلي والهلال.. واتحاد الكرة يدرس تأجيل القمة

شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور

الدولار يصل 16.30 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 -2- 2020

دعاء التحصين من فيروس كورونا وجميع الأمراض.. ردده لتحفظ نفسك من أي مكروه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور