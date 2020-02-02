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حوادث

المؤبد لعامل اختطف طفلة وتعدى عليها جنسيا وسرق قرطها الذهبي بالشرقية

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:12 م
مطرقة
مطرقة
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أمجد عبدالمجيد، اليوم "الأحد"، حكمها  بالسجن المؤبد، لعامل مقيم بمركز مشتول السوق، لقيامه بخطف طفلة والتعدى عليها جنسيا وسرقة قرطها الذهبى.


تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من أسرة الطفلة" ريتاج"  مقيمة دائرة مشتول السوق،تتهم فيه "محمد ط " عامل بخطفها والتعدى عليها جنسيا وسرقة قرطها الذهبي.


وتمكن ضباط مباحث مركز مشتول السوق من ضبط المتهم وتحرير المحضر رقم 6116 لسنة 2019 وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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