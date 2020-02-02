طارق فهمي حسين: عرفت عبد الرحمن الخميسي أبًا وأخًا ورفيقًا

قال الكاتب طارق فهمي حسين، إنه يمكن اعتبار الاحتفاء بالكاتب الراحل عبد الرحمن الخميسي بادرة خير، وذلك خلال كلمته بمئوية الخميسي، بالمقهى الثقافي ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51، والتي يشارك فيها الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، والكاتب محمود عبدالشكور، ويديرها الكاتب أسامة الرحيمي.





وأوضح "فهمي"، أنه على المستوى الإنساني لم يقابل بمثيله في حياته، ويبقى حالة نادرة واستثنائية، وبل متفردة، مشيرا إلى أن ذكرياته الشخصية معه، كإنسان، هو أنه حساس ورقيق، وعرفه أبا وأخا ورفيقا، حيث جمعتهما جيرة وصداقة.





وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.



