أخبار التوك شو.. الجزائر تشن حربًا ضد أردوغان.. طائرة خاصة لإجلاء المصريين بالصين.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:









قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر أن تحمل الطائرة المصرية المتجهة إلى ووهان الصينية لنقل المصريين؛ 10 أطنان من المستلزمات الطبية مقدمة للشعب الصيني.









قال الكاتب محمد إبراهيم طعيمة، إن هدفه الأول من تقديم كتاب "ريحة الحبايب" هو التأكيد أن الفنانين بشر عاديين من لحم ودم، يفرحون ويحزنون ويتألمون، يتعرضون للخيانة والفقر والوحدة، وليس كما يظن البعض أنهم كائنات بلاستيك وحياتهم ليس فيها سوى الضحك والفرح والسعادة والتصوير طوال الوقت، مؤكدًا أن هذه الصورة خادعة وغير حقيقية بالمرة.









قالت بسمة مصطفى، طالبة مصرية مقيمة في الصين ترفض العودة لمصر، إنهم ملتزمون بالجلوس فى أماكنهم بالسكن الذي يقطنون فيه، لافتة إلى أن السلطات الصينية مشددة جدًا على الإجراءات الوقائية، منوهة إلى أن هناك قرارا من الحكومة الصينية بإلزام النازحين من بكين والمدن الأخرى والشركات التي يعملون بها حال مغادرتهم مكان وعودتهم إليه أن يلتزمون الحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوما.









أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، خبرا سارا للعاملين بالقطاع الخاص بشأن الوحدات السكنية التي تدعمها الدولة.









كشف الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية، تفاصيل حالة نادرة لطفل عمره 7 سنوات يحمل أخاه في بطنه منذ أن تكون في رحم أمه.









قال الدكتور عبد الكريم تيفرقتيت، كاتب ومحلل سياسى، إن زيارة الرئيس التركى أردوغان للجزائر تمت بهدف التبادل التجارى والاقتصادى بين الجزائر وتركيا.







