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ثقافة

مستشار مفتي الجمهورية: الثابت في الدين 5% فقط.. والباقي أمور ظنية

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الثابت في الدين بطريقة قطعية، تبلغ نسبته ٥٪، والباقي عبارة عن أمور ظنية، معلقًا بأن تداخل تلك النسب يحد من توافد مسلمين جدد.

جاء ذلك خلال ندوة "سمات التدين"، بقاعة ضيف الشرف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتور محمد الباز.

تابع أن دائرة ال،٩٥، والتي تخص بالفقة، ومسائل عقائدية، لذلك لا تدخل في باب الاصول، وهو ما يسمح المتطرف الشاذ، أن يكفؤ وينفر، موضحا أن منظومة الاخلاق ظهرت بطريقة فطرية، بالصدق ممدوح، والخيانة صفة سيئة.

أوضح أن المتطرف ينظر إلى عبادة الله فقط، دون النظر لإعمار الارض، وتأهيل النفس، الأمر الذي يجعل هذا الثلث مشوبا بعدد من الأخطاء.

تابع، أنه المتطرف لا يدرك فائدة الصلاة، مضيفا " من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له"، مؤكدا أن العبادة منوط بها تأهيل النفس والأخلاق.

يأتي ذلك في ظل انعقاد ندوة سمات التدين الصحيح بقاعة ضيف الشرف، والتي يديرها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة والتحرير بجريدة الدستور .
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