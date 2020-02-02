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أخبار البلد

إنشاء أول مدينة للسياحة الزراعية بجنوب سيناء

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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نجح الخبير السياحى ماجد السعيد في إنشاء أول مدينة للسياحة الزراعية بجنوب سيناء في مدينة نويبع، والتي حققت لأول مرة مفهوم التنمية المستدامة للقبائل البدوية، كما جذبت آلاف السياح وشباب العالم إليها للاستمتاع بجوها الساحر والمشاركة في تنميتها بخبراتهم ومهاراتهم المختلفة. 

وقال السعيد خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم في برنامج «الجدعان» المذاع على قناة «القاهرة والناس2» إنه عاش في جنوب سيناء 25 عامًا وأسس مدينة حبيبة للسياحة والتنمية الزراعية لعشقه مدينة نويبع الساحرة، ونجح في تحويل حياة قبائل البدو بجنوب سيناء الى الاستقرار والاتجاه للزراعات النظيفة بأحدث الأساليب العلمية.

وأشار إلى أن المدينة السياحية جذبت إليها السياح والشباب من كل أنحاء العالم للاستمتاع بجوها الرائع ومناظرها الخلابة، والمساهمة في تنميتها ، كما أنها إضافة خبرات جديدة الى أطفال ونساء ورجال القبائل البدوية من خلال ثقافاتهم في المجالات المختلفة .

وأوضح السعيد أنه ادخل مفهوم السياحة التعليمية وسياحة التطوع والسياحة الزراعية كأنماط جديدة للتنمية المستدامة بمدينة حبيبة ، انتشرت بعدها في 12 مجتمع بدوى بجنوب سيناء ، كما انه ابتكر فكرة الصندوق الأخضر لتسويق الإنتاج الزراعى الذى يتميز بالقيمة الغذائية العالية ، لافتًا الى ان مجتمع حبيبة يتكون من كامب به 10 غرف وسنتر تعليمى للأطفال ومركز لتدريب البدويات على زراعات الأورجانك الى جانب مركز متخصص لتجميل البدويات .
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