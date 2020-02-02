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توك شو

دهست الأطفال على الرصيف.. تفاصيل حادثة مروعة فى شوارع لبنان.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:57 م
جثة
جثة
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شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا عن تفاصيل سير مروعة فى لبنان. 

وتعود الحادثة لدهس سائق مخمور يقود سيارة رباعية الدفع مجموعة أطفال لبنانيين في سيدني، ممّا أسفر عن مقتل أربعة منهم، هم شقيقتان وشقيقهما وابنة عمّتهم، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنت السلطات في كلّ من أستراليا ولبنان الأحد.

وقالت الشرطة الأسترالية، إنّ السائق البالغ من العمر 29 عامًا والذي لم تكشف عن اسمه، سيمثل الأحد أمام المحكمة، بعدما وجّهت إليه 20 تهمة بينها القتل غير العمد والقيادة تحت تأثير الخمر، وذلك إثر الحادث الذي وقع في ساعة متأخّرة من ليل السبت في ضاحية أوتلاندز في غرب سيدني، حيث إنّ الأطفال كانوا على الرصيف عندما قفزت سيارة رباعية الدفع واصطدمت بهم.

وبحسب الشرطة، فإنّ القتلى الأربعة هم ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عامًا وصبي عمره 13 عامًا وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث، في حين أصيب ثلاثة أطفال آخرين، هم فتاتان وصبي، نقلوا إلى المستشفى حيث يتعالجون وحالتهم مستقرة.

وقد نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الخارجية اللبنانية قولها في بيان، إنّ الأطفال الأربعة القتلى لبنانيون وإنّ وزير الخارجية ناصيف حتّي "أعطى تعليماته إلى سفير لبنان في أستراليا لمتابعة الموضوع وتقديم كل مساعدة ممكنة لأهل الضحايا".

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