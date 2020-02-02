الباز: علاقة المصريين بالقرآن خاصة

قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك تعاملا خاصا من المصريين مع القرآن الكريم، لافتا إلى أننا نجد كثيرًا من المصريين يضعون لافتات مكتوب عليها آيات قرانية.





وأضاف الباز، خلال ندوة "سمات التدين الصحيح"، بقاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أن الأمثال الشعبية أيضا متسقة بمساحة التدين والدين، مشيرًا إلي أننا في مصر مهتمون بمسألة التخصص، فهناك أشخاص عندما نتحدث في الدين يقولون "انت دارس ايه"، فهناك فرق بين التخصصات الأخري وبين الحديث في الدين، لأنني لم امرض كل يوم، ولكن أمارس الدين كل ساعة، فهو مكون أساسي من مكونات حياتنا.





وأشار إلى أن دار الافتاء أحدثت نقلة كبيرة في خدمة المجتمع، وقضية تجديد الخطاب الديني.