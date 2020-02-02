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أخبار البلد

أفضل 10 أنشطة سياحة شتوية في مصر

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:12 م
الأهرامات رمز السياحة
الأهرامات رمز السياحة فى مصر
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محمد الاسكندرانى
نشرت هيئة تنشيط السياحة المصرية عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى العديد من الأنشطة التى تستطيع الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء .

تسعى هيئة تنشيط السياحة استغلال مواقع التواصل الاجتماعى عبر شراكات دولية و إستضافة العديد من مشاهير السوشيال ميديا .

وفى إطار ذلك وضعت هيئة التنشيط أفضل 10 أنشطة شتوية في مصر:

1- الغوص في شرم الشيخ
2- جولات فلوكة بأسوان
3-ركوب الأمواج الشراعي في رأس سدر
4- ركوب الجمال في الأهرامات
5-رحلات الصيد في العين السخنة
6-تسلق جبل سانت كاترين
7-الطيران الشراعي في الغردقة
8-الغوص في دهب
9-ركوب منطاد الهواء الساخن في الأقصر
10-التزحلق علي الرمال في الفيوم


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