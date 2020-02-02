أفضل 10 أنشطة سياحة شتوية في مصر

نشرت هيئة تنشيط السياحة المصرية عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى العديد من الأنشطة التى تستطيع الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء .





تسعى هيئة تنشيط السياحة استغلال مواقع التواصل الاجتماعى عبر شراكات دولية و إستضافة العديد من مشاهير السوشيال ميديا .





وفى إطار ذلك وضعت هيئة التنشيط أفضل 10 أنشطة شتوية في مصر:



1- الغوص في شرم الشيخ

2- جولات فلوكة بأسوان

3-ركوب الأمواج الشراعي في رأس سدر

4- ركوب الجمال في الأهرامات

5-رحلات الصيد في العين السخنة

6-تسلق جبل سانت كاترين

7-الطيران الشراعي في الغردقة

8-الغوص في دهب

9-ركوب منطاد الهواء الساخن في الأقصر

10-التزحلق علي الرمال في الفيوم



