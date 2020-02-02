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أخبار البلد

تعمل بالزراعات النظيفة.. خبراء أجانب يتطوعون للعمل في أول مدينة تنموية بسيناء

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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كشف الإعلامي محمد غانم مقدم برنامج «الجدعان»، عن أول مدينة تنموية تعمل في السياحة الزراعية بمدينة نويبع في جنوب سيناء، وآلاف السياح والشباب يأتون إليها من كل دول العالم، للتمتع بجوها الجميل والمساهمة في خدمة مجتمع حبيبة بتعليم القبائل البدوية خبراتهم ومهاراتهم المختلفة في مجالات السياحة والأشغال اليدوية والزراعات النظيفة وتصميم الصوب الزراعية.

وقال سام بيفنز خبير الزراعة الكوري، إنه يعشق تعليم رجال ونساء وأطفال قبائل البدو في سيناء ويهدف إلى تعليمهم أصول الزراعة الكورية الطبيعية، والتي تعتمد على استخدام الكائنات المجهرية في التربة الزراعية وتحويلها الى تربة صحية حية للنباتات. 

وأوضح أحمد طه مهندس اتصالات مصري، أنه تفرغ للعمل التنموى بمدينة حبيبة وتعلم زراعات الأورجانك ويحاول تطوير المجتمع من خلال خبراته في عالم الاتصالات.

وكشف فريدى شايبر خبير الكهرباء السويسرى، عن انبهاره بالعلاقات المتميزة بين قبائل البدو والمسؤولين فى مدينة حبيبة، وقال إنه يحاول المساعدة في تنمية المجتمع بتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة للمشروعات التي تخدم أهالي مدينة نويبع وخصوصًا المتعلقة بالأطفال. 

أما مارى جورج خبيرة تعليم اللغات الإنجليزية، فقد أكدت أنها ترى الدنيا من خلال جمال مدينة نويبع وأنها لم تكن تتخيل أنها سوف تجد سعادة حقيقية وهي تعلم الأطفال اللغة الفرنسية والإنجليزية بالمركز التعليمى، إلى جانب تدريب الرجال والنساء على توفير احتياجاتهم من زيت الزيتون والتمور وصناعة الصابون والصناعات اليدوية. 
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