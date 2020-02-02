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رياضة

أول رد فعل من محمد صلاح عقب تألقه مع ليفربول أمام ساوثهامبتون

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:49 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
واصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول الاحتفال بـتألقه أمس أمام ساوثهامبتون والمشاركة في فوز فريقه بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور له من مباراة أمس وعلق عليها "بصورة كرة قدم".

وتمكن فريق ليفربول من مواصلة الاقتراب من حصد لقب "البريميرليج"، بتحقيقه فوزه الـ24 أمام ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

جاء الهدف الأول بعد لحظات من بداية الشوط الثاني وبالتحديد الدقيقة 47، عن طريق أليكس تشامبرلين من تسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء ليحمل من خلالها الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض

وعزز ليفربول بالهدف الثاني  في الدقيقة 60، من كرة طولية من قبل دفعات الريدز وصلت إلى فيرمينو الذي كان يشغل الجهة اليسرى قبل أن يتوغل البرازيلي داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى هندرسون خالي الرقابة الدفاعية الذي سددها بكل سهولة في شباك ساوثهامبتون.

ونجح صلاح في توقيع إسمه في سجل هدافي المباراة بالهدف الثالث من كرة وصلت إليه من قائد الريدز هندرسون، سجلها صلاح من لمسة أولي في شباك ساوثهامبتون.

وسجل صلاح الهدف الرابع من كرة وصلت إليه من فيرمينو داخل منطقة الجزاء، سجلها صلاح من لمسة أولي في شباك ساوثهامبتون. 

وأصبح رصيد ليفربول في صدارة جدول الترتيب بـ73 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 24 مباراة وتعادل مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.


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