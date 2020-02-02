شاهد.. نساء عاشقات.. يحكي عن رائدات السينما المصرية

عرض برنامج "in box"، الذي يذاع على قناة صدى البلد 2، تقرير في معرض القاهرة الدولي للكتاب وكان به عرض للفيلم الوثائقي الذي نال جائزة مهرجان القاهرة الدولي الماضي "نساء عاشقات" وهو من اخراج ماريان خوري وهو فيلم يحكي عن رائدات السينما المصرية.

وقالت المخرجة ماريان خوري، انها كانت فرصة رائعة ان تم عرض الفيلم في مهرجان القاهرة، وانه ينال اعجاب الجمهور بالرغم من انه فيلم تسجيلي الا أنهم تفاعلوا مع الفيلم واستطاع ان يبكيهم ويضحكهم في آن واحد، وليس من الضروري لكونه فيلم تسجيلي ان يأخذ الطابع الأكاديمي الممل.





وأضاف الناقد الفني عصام زكريا، أن الفيلم يناقش مجموعة من رائدات السينما المصرية، وان الأفلام التسجيلية ليس لها حظ وفير في مصر والعالم العربي بالرغم من انها في كثير من الاحيان يكون لها دور ورسائل قوية وبها كثير من الانفعالات التي من الممكن ان نتعايش معها ونشعر بها.

وشهدت قاعة السينما ضمن أنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 51 اليوم الخميس الموافق 30 يناير، عرض الفيلم التسجيلى "عاشقات السينما" الجزء الثاني، الذي يتناول السيرة الذاتية لكبار نجمات السينما المصرية ويستعرض مسيرتهم فى تاريخ العمل السينمائى فى مصر ، بمشاركة المنتجة ماريان خورى باعتبارها منتجة الفيلم ومخرجته.





ألقى فيلم عاشقات السينما الضوء على مسيرة بعض من فنانات ومنتجات السينما المصرية، ممن ساهموا فى تحقيق علامات مضيئة وحفروا أسماءهم بأحرف من نور فى تاريخ السينما المصرية ومنهم الفنانة والنتيجة أمينة محمد، والتى تعتبر خالة الفنانة أمينة رزق، وأيضا الفنانة والمنتجة الكبيرة آسيا، التى استطاعت ان تنتج اكثر من 50 فيلما من بينهم علامات مضيئة فى تاريخ السينما المصرية، والفنانة والمنتجة مارى كوين زوجة المنتج أحمد جلال ووالدة المخرج خالد جلال، والتى ساهمت مع زوجها أحمد جلال فى بناء ستوديو جلال للإنتاج السينمائى.

وتضمن الفيلم شهادات من كبار النقاد والمخرجين والفنانين حول رائدات السينما المصرية، وكان على رأس هذه الشهادات، شهادة الفنانة أمينة رزق حول خالتها المنتجة أمينة محمد، وشهادات المخرج الراحل يوسف شاهين، والمخرج سمير فريد فى المنتجة آسيا والنجاحات التى حققتها، وأيضا شهادات الناقد الراحل على أبو شادى وبعض المقربين من المنتجة الراحلة مارى كوين