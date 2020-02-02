AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القومي للإعاقة يعلن بدء التقديم في مسابقة "الأسرة المصرية" لنيل لقب الشخص المثالي

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:17 م
القومي للإعاقة
القومي للإعاقة
Advertisements
أمانى نوار
أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن بدء التقديم في مسابقة الأسرة المصرية للعام الثاني على التوالي لاختيار الشخص المثالي لعام ٢٠٢٠.

ويستمر التقديم للمسابقة حتى اليوم الأول من شهر مارس المقبل، وذلك في إطار استعداد المجلس للإحتفال بعيد الأسرة المصرية ودورها العظيم في بناء الوطن، وإيمانه بأن كل قصة كفاح ونجاح في المجتمع المصري ورائها شخص عظيم.

وحصر المجلس فئات المتقدمين في أم أو أب ذوي إعاقة لأبناء من غير ذوي الإعاقة، أو أب أو أم أو أخ أو أخت راعين لأشخاص ذوي إعاقة، أو أم أو أب بديلين لأبناء من ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم ممن يرعوهم.

وحدد المجلس معايير الاختيار في مدى عطاء المتقدمين للمسابقة ودعمهم وتحفيزهم المستمر لأفراد الأسرة من أجل الحفاظ على تماسكها، والالتزام بمنظومة القيم الإنسانية، بالإضافة إلى قدرتهم على إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة ورعاية الأبناء، والقدرة على مواجهة التحديات.

كما اشتملت معايير الإختيار على أن يكون للمتقدمين قصة كفاح فى تربية الأبناء أو الأخوة أو الأخوات أو الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يرعوهم، والمحافظة على كيان الأسرة ودمج وتمكين أبناءهم أو إخواتهم في المجتمع، حتى تفوقوا في مختلف المجالات أو كان لهم دورًا بارزًا في أن يشغلوا مناصب قيادية أو مرموقة في المجتمع، أو في دور فعال حتى تمكنوا من الحصول على شهادات تعليمية ويستثني من ذلك حالة الإعاقة الذهنية.

وتضمنت معايير اختيار المترشحين في عدم زيادة عدد الأبناء عن ثلاثة ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح ومحافظات الصعيد، وألا يقل سن المتقدم عن 50 عامًا ويستثنى من ذلك الأخت أو الأخ أو الابنة أو الابن، وألا يكون قد سبق تكريمهم في مسابقات مماثلة، مع الوضع في الاعتبار معيار تعليم الأبناء كأولوية مع تفضيل الأعلى درجة المستوى التعليمي، والأم التي لم تحصل على قدر كافِ من التعليم ولكنها استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، وشجعت الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعيةالتطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة.

وحدد المجلس إجراءات الترشح من خلال ملئ استمارة الترشح على الرابط التالي: https://goo.gl/forms/cb1o5ng3dkivt52D2، مع إدراج جميع المرفقات والمستندات المطلوبة التي تنقسم إلى صورة من بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنيه الإعاقة للمترشح في حالة كونه من ذوي الإعاقة، أو صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنية إثبات الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تتولى رعايتهم الفئات السابق ذكرها.

ومن المستندات المطلوبة الأخرى صورة من شهادة ميلاد الأشخاص ذوي الإعاقة التي تقوم الفئات المحددة في الإعلان برعايتهم، وصورة من شهادات التقدير والأوسمة والجوائز الخاصة بهم، مع إرفاق قصة كفاحهم التي كانت سببًا وراء نجاحهم بحد أدنى في ١٠ سطور، مع عدم إغفال التحديات التي واجهت المترشح خلال تربيته للأشخاص من ذوي الإعاقة وإدراجها بالاستمارة، بالإضافة إلى وضع رقم تليفون (واتس اب) للمترشح أو من ينوب عنه في الإستمارة للتواصل معه من خلاله.

وذكر المجلس في بيانه اليوم، أنه لن يلتفت إلى الإستمارات غير المصحوبة بالمستندات المطلوبة السابقة التي حددها، وأنه سيقوم بتكريم الفائزين في إحتفالية سينظمها خلال شهر مارس المقبل 2020، وسيتم الإعلان عن موعد الاحتفالية عقب الإنتهاء من فرز أسماء المترشحين طبقًا للشروط والمعايير المحددة سابقًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسابقة وظائف التربية والتعليم 2019.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة ورابط الاستعلام عن النتيجة «تفاصيل»

"القومي للإعاقة" يفتح باب مشاركة الجمعيات بمنتجاتها في معرض الكتاب

الإسكان: مد سحب كراسات الشروط لوحدات الإعلان 12 للإسكان الاجتماعى لـ26 ديسمبر

تعرف على شروطها.. محافظ كفر الشيخ يعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية

محافظة سوهاج: بدء التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية لعام 2019

تعرف على معايير التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية لعام 2020 في دمياط

ترشيحاتنا

التعليم: ألزمنا المدارس بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 في مكان ظاهر اليوم

قرار جديد من مرتضى منصور بخصوص إعلان موقف الزمالك من السوبر الأفريقي

مدرب الهلال السوداني يشن هجوما عنيفا على الكاف بسبب الأهلي

بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

قرار عاجل من الكاف بشأن أحداث مباراة الأهلى والهلال السوداني

سعفان الصغير: الأهلي تاريخ كبير والأمر لا علاقة له بنجوم الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور