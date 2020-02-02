القومي للإعاقة يعلن بدء التقديم في مسابقة "الأسرة المصرية" لنيل لقب الشخص المثالي

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن بدء التقديم في مسابقة الأسرة المصرية للعام الثاني على التوالي لاختيار الشخص المثالي لعام ٢٠٢٠.





ويستمر التقديم للمسابقة حتى اليوم الأول من شهر مارس المقبل، وذلك في إطار استعداد المجلس للإحتفال بعيد الأسرة المصرية ودورها العظيم في بناء الوطن، وإيمانه بأن كل قصة كفاح ونجاح في المجتمع المصري ورائها شخص عظيم.





وحصر المجلس فئات المتقدمين في أم أو أب ذوي إعاقة لأبناء من غير ذوي الإعاقة، أو أب أو أم أو أخ أو أخت راعين لأشخاص ذوي إعاقة، أو أم أو أب بديلين لأبناء من ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم ممن يرعوهم.





وحدد المجلس معايير الاختيار في مدى عطاء المتقدمين للمسابقة ودعمهم وتحفيزهم المستمر لأفراد الأسرة من أجل الحفاظ على تماسكها، والالتزام بمنظومة القيم الإنسانية، بالإضافة إلى قدرتهم على إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة ورعاية الأبناء، والقدرة على مواجهة التحديات.





كما اشتملت معايير الإختيار على أن يكون للمتقدمين قصة كفاح فى تربية الأبناء أو الأخوة أو الأخوات أو الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يرعوهم، والمحافظة على كيان الأسرة ودمج وتمكين أبناءهم أو إخواتهم في المجتمع، حتى تفوقوا في مختلف المجالات أو كان لهم دورًا بارزًا في أن يشغلوا مناصب قيادية أو مرموقة في المجتمع، أو في دور فعال حتى تمكنوا من الحصول على شهادات تعليمية ويستثني من ذلك حالة الإعاقة الذهنية.





وتضمنت معايير اختيار المترشحين في عدم زيادة عدد الأبناء عن ثلاثة ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح ومحافظات الصعيد، وألا يقل سن المتقدم عن 50 عامًا ويستثنى من ذلك الأخت أو الأخ أو الابنة أو الابن، وألا يكون قد سبق تكريمهم في مسابقات مماثلة، مع الوضع في الاعتبار معيار تعليم الأبناء كأولوية مع تفضيل الأعلى درجة المستوى التعليمي، والأم التي لم تحصل على قدر كافِ من التعليم ولكنها استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، وشجعت الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعيةالتطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة.





وحدد المجلس إجراءات الترشح من خلال ملئ استمارة الترشح على الرابط التالي: https://goo.gl/forms/cb1o5ng3dkivt52D2، مع إدراج جميع المرفقات والمستندات المطلوبة التي تنقسم إلى صورة من بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنيه الإعاقة للمترشح في حالة كونه من ذوي الإعاقة، أو صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنية إثبات الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تتولى رعايتهم الفئات السابق ذكرها.





ومن المستندات المطلوبة الأخرى صورة من شهادة ميلاد الأشخاص ذوي الإعاقة التي تقوم الفئات المحددة في الإعلان برعايتهم، وصورة من شهادات التقدير والأوسمة والجوائز الخاصة بهم، مع إرفاق قصة كفاحهم التي كانت سببًا وراء نجاحهم بحد أدنى في ١٠ سطور، مع عدم إغفال التحديات التي واجهت المترشح خلال تربيته للأشخاص من ذوي الإعاقة وإدراجها بالاستمارة، بالإضافة إلى وضع رقم تليفون (واتس اب) للمترشح أو من ينوب عنه في الإستمارة للتواصل معه من خلاله.



