هل يعزل مجلس الشيوخ ترامب.. ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة؟

بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، فبعد إقرار اتهام تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسابيع الماضية من قبل مجلس النواب الأمريكي بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال عرقلة عمل المجلس وإساءة استغلال السلطة، ينتظر الأمريكيون والعالم، ماذا سيحدث لترامب أمام الغرفة الأخرى من الكونجرس الأمريكي، في مجلس الشيوخ، وهل يمكن أن يعزله؟





وقالت ترجيحات شبكة سي إن إن عدم عزل ترامب أمر مستبعد، نظرًا لسيطرة حزب ترامب الجمهوري على عدد مقاعد المجلس، ولهذا، فاحتمالات العزل تبقى قليلة، إلا أنها لا تنفي حقيقة خصمها من سجل ترامب السياسي، والتأثير على فرصة خلال انتخابات 2020.





ومن المقرر أن ينهي مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار مساءلته هذا الأسبوع، إذ سيجري التصويت النهائي يوم الأربعاء.





وقالت سي إن إن، إنه بعد التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ الجمعة، ورفض خلاله السيناتورات بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة، فإن المجلس سيلتئم مجددا غدًا الاثنين للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية والتداول بالحكم.





وأضافت سي إن إن، أن التصويت على التهمتين الموجهتين إلى ترامب، وهما استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونجرس، سيتم الأربعاء وسيفضي إلى تبرئة الرئيس منهما نظرا إلى أن إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين في حين أن الجمهوريين، حلفاء ترامب في المجلس، يتمتعون بالأكثرية فيه.





وسيتم غدا الاثنين الثالث من فبراير، استئناف المحاكمة في مجلس الشيوخ في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (16 بتوقيت جرينتش) برئاسة القاضي جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا في البلاد.





وستشهد الجلسة أربع ساعات من المرافعات الختامية من مديري المساءلة من مجلس النواب من جانب ومحامي البيت الأبيض من جانب آخر.





وسترفع جلسة المحاكمة بعد ذلك ثم يعقد مجلس الشيوخ جلسة عادية لسماع كلمات من أعضاء في مجلس الشيوخ عن رأيهم في إدانة أو تبرئة ترامب دون حضور القاضي روبرتس.





وتتواصل كلمات أعضاء مجلس الشيوخ في الثلاثاء، ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونجرس في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.





ويتم استئناف المحاكمة في الأربعاء، ومن المتوقع أن يجري التصويت النهائي الذي سيقرر التبرئة أو الإدانة بحلول الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (21 بتوقيت غرينتش)، حسبما ذكرت "رويترز".