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فن

أخبار الفن.. عمرو دياب يتصدر التريند.. ونانسي عجرم تواصل نجاحها رغم قضية القتيل السوري

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:16 م
عم الطيب
عم الطيب
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محمد نحلة

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التالي:


في يوم.. قلبي يا قلبي لـ نانسي عجرم تقترب من مليونى مشاهدة على يوتيوب.. فيديو


حقق كليب أغنية "قلبي يا قلبي" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم نسب مشاهدة وصلت لـ مليون و700 ألف بعد مرور يوم على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب. 


عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بـ أغنية عم الطبيب.. فيديو


تصدر النجم عمرو دياب لائحة الأكثر مشاهدة بموقع يوتيوب بـ برومو أغنية عم الطبيب الذي حقق نصف مليون مشاهدة في يوم. 


اليوم.. انطلاق الدورة 77 من حفل البافتا


يقام مساء اليوم ، الأحد، الدورة الـ 77 من حفل توزيع جوائز البافتا الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا في قاعة قاعة الاحتفالات الملكية "رويال ألبرت" بلندن، بحضور بارز لنجوم السينما العالمية.


في عيد ميلادهما.. سبب رفض شاكيرا الزواج من جيرارد بيكيه


يصادف اليوم الثاني من فبراير عيد ميلاد الثنائي الأشهر في العالم شاكيرا ولاعب الكرة الإسباني جيرارد بيكيه، اللذين ارتبطا بعد لقائهما في كواليس كليب waka waka الأغنية الرسمية لكأس العالم في 2010. 


محمد هنيدي يسخر من نفسه في عيد ميلاده الـ55


سخر الفنان محمد هنيدي من نفسه احتفالا ببلوغه الـ 55 من عمره، حيث صادف أمس السبت، الأول من شهر فبراير عيد ميلاده. 


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