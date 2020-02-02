AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: فض إضراب 50 عاملا بالبدرشين.. وصرف 10% زيادة سنوية

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:20 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين

تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال مديرية القوى العاملة بالجيزة، من فض إضراب 50 عاملا من إجمالي 100 عامل  بشركة  قنديل التجارية بالبدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك بعد أن انتقل مدير المديرية، لمقر الشركة وتفاوض مع إدارتها ، وحصل العمال علي مطالبهم المشروعة.


كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهاته لمدير المديرية محمد عيسي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني.


وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين إن الوزارة تلقت من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، بالاتفاق مع إدارة الشركة واعتمد مجلس إدارتها الحد الأدنى لإجمالي الأجر 2000 جنيه، وبالنسبة للتأمين الصحي لكل من هو أقل من 2500 جنيه يكون الاشتراك 50 جنيها، والزيادة السنوية بنسبة 10% من الأجر الشامل، وبدل الوجبة 20 جنيها، واحتساب أجر ساعات العمل الإضافية النهارية الليلية طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 سنة 2003.


وقدم الوزير الشكر، لطرفي العمل والإنتاج، لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: فض إضراب 300 عامل بشركة ملابس.. وصرف أجورهم

القوى العاملة: فض إضراب 300 عامل وصرف أجورهم الأحد المقبل

ميجا للزجاج..فض إضراب 115 عاملا بالفيوم ورفع العلاوة لـ150 جنيها

القوى العاملة: فض إضراب 27 عاملا ببني سويف.. وصرف 7% علاوة وعقودا لمن أمضى فترة الاختبار

ترشيحاتنا

تغريدة مثيرة من نبيل الحلفاوى حول مميزات عدم تصدر الأهلى مجموعته فى دورى أبطال أفريقيا.. شاهد

تفقد تأثيرها وفوائدها.. 3 حالات تصبح فيها القهوة خطيرة

الأهلي يرد على شائعات مجاملة مصطفى شوبير بقيده فى القائمة الإفريقية

النقض توضح أركان جريمة الزنا.. ومهلة الثلاثة أشهر لـ الزوج المخدوع

فيديوجراف.. نصائح أول متعافية من فيروس كورونا‎

بعد انتقاله لـ الصفاقسي التونسي.. صالح جمعة يوجه رسالة لـ حسين السيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور