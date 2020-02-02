تعديل مقابل الخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة فى بورسعيد..تفاصيل بالأرقام

عدل مجلس ادارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء اركان حرب عادل الغضبان مقابل الخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد.





وشدد المجلس برئاسة محافظ بورسعيد على تنفيذ التعديلات بكل دقة للحفاظ على المال العام وعدم التلاعب بالمواطنين اصحاب الحصص ذاتهم.

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وشملت التعديلات اقرار التنازل للملابس المستعملة وكافة السلع المرشدة فيما عدا المستعمل التعديل من 2% كحد ادنى 500 جنيه وحد اقصى 1000 جنيه الى 5% بحد ادنى 1000 جنيه واقصى 5000 جنيه و 10% للملابس المستعملة بحد انى 5000 جنيه واقصى 20000 جنيه.

وعدل المجلس رسوم اقرار الاستيراد للملابس المستعملة وكافة السلع المرشدة عدا المستعمل من 5% بحد اقصى 2000 جنيه الى 5% بحد ادنى 200 جنيه واقصى 5000 جنيه للسلع المرشدة والملابس المستعملة 10% بحد ادنى 20000 جنيه واقصى 50000 جنيه.





وشملت التعديلات تعديل تعزيز اقرار الاستيراد من 2000 جنيه الى 3000 جنيه واقرار الاستيراد بعد التعزيز من 1000 جنيه الى 2000 جنيه

وتضمنت التعديلات الغاء قرار الاستيراد من 1000 جنيه الى 2000 جنيه والغاء اقرار التنازل من 200 جنيه الى 1000 جنيه

وابقى مجلس ادارة المنطقة الحرة على رسومما لخدمات المميكنة للاستعلام وطلب البيانات عند 200 جنيه.

جاءت هذه القرارات بعد تعرض العدديد من اصحاب الحصص الاستيرادية للتلاعب من قبل سماسرة بيع الحصص وبعضالمستخلصينم ضعاف النفوس ما تسبب فى الزج بهم فى قضايا جنائية بتهم التلاعب فى محررات الجمارك واوزان الشحنات و استيراد مواد محظور استيرادها.

ولخص مجلس ادارة المنطقة الحرة خلال اجتماعه القواعد العامة فى 8 نقاط رئيسية لاتراجع عن تنفيذها ومتابعتها من قبل الاجهزةالمعنية. وهى

1. التعامل مع صاحب الحصة الاستيرادية بذاته سواء للاستيراد او التنازل عن قيمة الحصة لصالح اى من اصحاب الحصص الاستيرادية بعد موافقة الجهاز التنفيذى و اصدار التنازل عنه.

2.العمل ببيان جمركى واحد لكل اقرار استيراد على ان يكون مشموله هو ذات مشمول اقرار الاستيراد ى.

3. لايجوز التنازل عن اقرار الاستيراد او تجزئته.

4. الالتزام بالتخصيم الفعلى طبقا للقيمة الجمركية فى حدود القيمة / الحصة الاستيرادية الخاصة بالمستورد.

5. وجود بوليصة الشحن واذن التسليم و الفاتورة الذى يفيد ملكية صاحب الحصة الاستيرادية او اقرار صادر مدينة حرة من الهيئة العامة للاستثمار( تصريح الاستثمار للبضائع او طلب ارسال من جمرك.

6. تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكافة اعمال المتابعة اللاحقة ومعاينة مقار النشاط التجارى لكل مستور\د و المدون بالسجل التجارى طبقا لشروط تخصيص الحصة الاستيرادية.

7. قيام المستورد بامساك دفاتر وسجلات لتسجيل كافة التصرف فى البضائع وحلقات التداول.

8. التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمعاينة البضائع بالمخازن و التاكد من كيفية تداول البضائع الواردة برسم المدينة الحرة من خلال الدفاتر و السجلات.

وأكد المجلس ان الضوابط العامة للاستيراد برسم المنطقة الحرة جاءت لاحكام السيطرة على العملية الاستيرادية و الحفاظ على المال العام للدولة و تشديد الرقابة على الاستيراد لمنع دخول اوتهريب مايمس الامن القومى المصرى ويهدد امن وامان المواطنين.