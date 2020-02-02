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رياضة

من داخل الجيم.. سعد سمير ينشر صورة جديدة مع حمدي فتحى.. شاهد

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:06 م
سعد سمير
سعد سمير
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ياسمين تيسير
زف سعد سمير نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشري سارة لـ جماهير الفريق بخصوص اقتراب عودته للملاعب عقب إصابته خلال الفترة الماضية بقطع وتر أكيلس.

ونشر سعد سمير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له في الجيم أثناء مرانه التأهيلي بصحبة حمدي فتحي نجم الفريق المصاب أيضا.

واصل سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الجراحة التي أجراها في وتر أكليس.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن سعد سمير سيتوجه إلى ألمانيا في غضون أسبوعين، لاستكمال رحلته العلاجية، تحت إشراف ماركوس فولتر، المتخصص في جراحات وتر أكيلس في ألمانيا.

وكان حمدي فتحي، قد أجرى خياطة في غضروف الركبة، وحصل على فترة راحة تامة، قبل أن يخضع لفحص طبي جديد في ألمانيا منتصف الشهر الجاري،تحت إشراف الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له الجراحة، حيث اطلع على آخر مستجدات حالة اللاعب وحدد له برنامج علاج طبيعي يقوم بتنفيذه في القاهرة قبل البدء فى مرحلة التأهيل.

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