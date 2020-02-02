من داخل الجيم.. سعد سمير ينشر صورة جديدة مع حمدي فتحى.. شاهد

ونشر سعد سمير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له في الجيم أثناء مرانه التأهيلي بصحبة حمدي فتحي نجم الفريق المصاب أيضا.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن سعد سمير سيتوجه إلى ألمانيا في غضون أسبوعين، لاستكمال رحلته العلاجية، تحت إشراف ماركوس فولتر، المتخصص في جراحات وتر أكيلس في ألمانيا.

وكان حمدي فتحي، قد أجرى خياطة في غضروف الركبة، وحصل على فترة راحة تامة، قبل أن يخضع لفحص طبي جديد في ألمانيا منتصف الشهر الجاري،تحت إشراف الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له الجراحة، حيث اطلع على آخر مستجدات حالة اللاعب وحدد له برنامج علاج طبيعي يقوم بتنفيذه في القاهرة قبل البدء فى مرحلة التأهيل.