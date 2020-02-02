افتتاح المعرض العلمي لأسبوع فتيات الجامعات بالفيوم

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب المعرض العلمي بأسبوع فتيات الجامعات الخامس بالجامعة. ويقام المعرض على مدار خمسة أيام بالمكتبة المركزية.













جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ.د محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وأ.د هشام الجيوشي نائب رئيس الاتحاد المصري الرياضي.





وأشاد الدكتور أحمد جابر شديد بالمستوى المتميز للمشروعات الإبداعية بالمعرض والتي تشارك بها ٢٤ جامعة مختلفة.





ويضم المعرض مشروعات متعلقة بالابتكارات العلمية في مجالات الميكاترونيك والإليكترونيك واختراع قابل للتنفيذ ، كما يضم بعض الصناعات الصغيرة كالمشغولات اليدوية والفنية والغذائية.





وتتشكل لجنة تحكيم المعرض العلمي برئاسة الدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم وبعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الهندسة والزراعة والعلوم والتربية النوعية.



