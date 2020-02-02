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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع استعدادات عودة المصريين من الصين مع سفير مصر في بكين

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:15 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر لدى بكين، الإجراءات التي تقوم بها السفارة المصرية لضمان وصول المصريين إلى مطار "ووهان" تمهيدًا لعودة الراغبين منهم إلى أرض الوطن بسلام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباى الصينية.


وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء استعرض مع السفير المصري خلال الاتصال، جهود السفارة والإجراءات اللوجيستية لعودة المصريين من مدينة "ووهان"، حيث عرض السفير محمد البدري تفاصيل نقل المصريين الراغبين فى العودة إلى المطار، التي تتم عبر إجراءات مُركبة، نظرًا لكون المصريين يقيمون في مناطق متفرقة داخل المدينة، حيث وفرت السفارة الأتوبيسات الخاصة بذلك، وهناك متابعة مستمرة مع جميع الجهات المعنية لتيسير إجراءات نقل المصريين إلى المطار.

وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء ثمن دور السفارة المصرية لدى بكين الذي يتكامل مع الدور الوطني في الداخل للتأهب لاستقبال أبناء الوطن العائدين من هناك والتعامل الوقائي معهم، حيث أقلعت صباح اليوم الطائرة المصرية الخاصة التى ستنقلهم إلى أرض الوطن، فى الوقت الذى أنهت فيه وزارة الصحة والجهات المعنية استعدادات استقبالهم فى المعسكر الطبى لمدة 14 يوما، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

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