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أخبار البلد

ظهور مرشح جديد.. 13 محاميا يتنافسون على منصب نقيب المحامين

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
تقدم ظهر اليوم الأحد، المحامى صلاح الدين محمود حجازى، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، فى اليوم الأخير لفتح باب الترشح.

ويعد حجازى هو المرشح رقم 13 لمنصب نقيب المحامين ، فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم.

وكانت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، أعلنت وصول عدد المرشحين الذين تقدموا على مقعد النقيب العام إلى 12 مرشحا، موضحا أنّ عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس وصل إلى 128 عضوا، بواقع 71 مرشحا عن استئناف القاهرة حتى الآن، و4 لاستئناف بني سويف و10 للقطاع العام و10 لاستئناف طنطا و5 لاستئناف أسيوط و7 لاستئناف الإسكندرية، و7 لاستئناف قنا، و10 لاستئناف المنصورة، و4 لاستئناف الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى الخميس الموافق 6 فبراير، والفصل في الطعون والتنازلات يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.

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