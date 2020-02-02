قيادات جبهة الإصلاح يتقدمون بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس نقابة المحامين





تقدم منذ قليل عدد من أعضاء جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، لعضوية مجلس النقابة العامة.





وتقدم المحامي نبيل عبد السلام، عن استئناف الإسماعيلية، ومحمود الداخلي، نقيب الجيزة الحالي، لعضوية المجلس عن محكمة استئناف القاهرة "الجيزة"





كما تقدم محمد عبد الستار بدر، عن استئناف طنطا، وعبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة الحالي.





وكان قد تقدم في وقت سابق، محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد راضي مسعود عن محكمة استئناف القاهرة، وسعيد حسن، نقيب السويس الحالي، عن محكمة استئناف الإسماعيلية.





وسوف تعلن الجبهة قائمتها النهائية عقب غلق باب الترشح.





وكانت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، أعلنت وصول عدد المرشحين الذين تقدموا على مقعد النقيب العام إلى 12 مرشحا، موضحا أنّ عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس وصل إلى 128 عضوا، بواقع 71 مرشحا عن استئناف القاهرة حتى الآن، و4 لاستئناف بني سويف و10 للقطاع العام و10 لاستئناف طنطا و5 لاستئناف أسيوط و7 لاستئناف الإسكندرية، و7 لاستئناف قنا، و10 لاستئناف المنصورة، و4 لاستئناف الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى الخميس الموافق 6 فبراير، والفصل في الطعون والتنازلات يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.



