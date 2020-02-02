AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قيادات جبهة الإصلاح يتقدمون بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس نقابة المحامين

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:19 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب

تقدم منذ قليل عدد من أعضاء جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، لعضوية مجلس النقابة العامة.

وتقدم المحامي نبيل عبد السلام، عن استئناف الإسماعيلية، ومحمود الداخلي، نقيب الجيزة الحالي، لعضوية المجلس عن محكمة استئناف القاهرة "الجيزة"

كما تقدم محمد عبد الستار بدر، عن استئناف طنطا، وعبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة الحالي.

وكان قد تقدم في وقت سابق، محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد راضي مسعود عن محكمة استئناف القاهرة، وسعيد حسن، نقيب السويس الحالي، عن محكمة استئناف الإسماعيلية.

وسوف تعلن الجبهة قائمتها النهائية عقب غلق باب الترشح.

وكانت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، أعلنت وصول عدد المرشحين الذين تقدموا على مقعد النقيب العام إلى 12 مرشحا، موضحا أنّ عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس وصل إلى 128 عضوا، بواقع 71 مرشحا عن استئناف القاهرة حتى الآن، و4 لاستئناف بني سويف و10 للقطاع العام و10 لاستئناف طنطا و5 لاستئناف أسيوط و7 لاستئناف الإسكندرية، و7 لاستئناف قنا، و10 لاستئناف المنصورة، و4 لاستئناف الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى الخميس الموافق 6 فبراير، والفصل في الطعون والتنازلات يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منافس سامح عاشور لم يظهر بعد .. ونقابة المحامين تعلن موعد الانتخابات

انتخابات المحامين.. 3 مرشحين ينافسون سامح عاشور على منصب نقيب المحامين.. جبهة الإصلاح تدفع بـ رجائى عطية.. ومرتضى منصور الأبرز

انتخابات المحامين.. قانون المحاماة يجبر نصف مجلس سامح عاشور على الاعتذار عن الترشح

غدا.. رجائي عطية يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين

اليوم الأول من الترشح لانتخابات المحامين .. 8 مرشحين حصاد منصب النقيب .. محامية تدخل المنافسة ..سامح عاشور أول المتقدمين .. ومرتضى منصور لم يظهر بعد

128 عضو مجلس و12 نقيباً.. حصيلة المتقدمين للترشح بنقابة المحامين

ترشيحاتنا

مدرب الهلال السوداني يشن هجوما عنيفا على الكاف بسبب الأهلي

أحلام تثير جدل بـ إطلالة مثيرة.. والجمهور: أوفر أوي

الكاف: لا يمكن اعتبار الهلال السوداني خاسرا أمام الأهلي لهذا السبب

لو ميسي كان ضيعها.. محمد شبانة يدافع عن كهربا

الجزائر تشن حربا ضد أردوغان: أقحم أنفه فيما لا يعنيه

ساندرا نشأت.. مخرجة ابتعدت عن الفن وحاورت الرئيس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟

منها العرقسوس والتوت.. أطعمة وأعشاب تعالج آلام المفاصل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكرنب قبل الغذاء بنصف ساعة؟