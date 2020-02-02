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رياضة

مدرب ناشئي إنتر ميلان لجمهور الأهلي: تعودوا على إهدار الفرص من كهربا

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:22 م
ياسمين تيسير
وجه عماد دربالة المدرب المساعد لناشئي انتر ميلان الايطالي رسالة لـ جماهير فريق الأهلي بشأن محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق عقب إهدار فرصة مؤكدة امام الهلال السوداني.

وأكد دربالة في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن كهربا مهاجم مميز ومن أبرز لاعبي الدوري المصري ولكنه يعاني من أزمة حيث أنه يهدر الفرص السهلة دائما و قليل ما يسجل أهداف .

ووجه دربالة لـ جماهير الأهلي قائلا : " تعودا من كهربا على اهداره الفرص السهلة وتلك هي أزمته الكبري "

وأضاف دربالة أن الأهلي تخلص من وليد أزارو بسبب اهداره للعديد من الفرص السهلة ولكنه تعاقد مع كهربا الذي يعاني من نفس الازمة باستثناء أن كهربا لديه قدره على خلق الفرص وصناعتها .

 وكان الأهلي قرر إعارة ازارو لـ الاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وتابع أن أزمة كهربا لا يدري أي شخص سببها، مشددا أنه كان يعاني منها أثناء مشاركته مع الزمالك والمنتخب الأول. 


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