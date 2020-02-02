محامي المتهمة بقتل حفيدتها: لو عايشة كانت ارتمت في حضن جدتها





وذلك خلال مرافعته أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين فاروق محمد فخرى وامير السيد احمد و ممثلا النيابة محمد فتحى الشاورى ويوسف عبد العزيز وأمانة سر أحمد الحنفى أحمد فى القضية رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات شيرين والمقيدة برقم ١١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كلى شمال الدقهلية .



وأضاف ان شقيقة الطفلة المتوفاة " أماني " شهدت فى بداية التحقيقات بالحقيقة وأكدت أن جدتها لم تقم بتعذيبها وأن شقيقتها "جنة " أصيبت أثر سقوطها في الزيت أثناء لهوها .



واشار الى ان السبب فى تحويل القضية الى قضية تعذيب وقتل هو السوشيال ميديا مضيفا ان التقرير الطبي اكد أن هناك سحجات طولية وحروق حول المناطق الأعضاء التناسلية بسبب الزيت الذي وقعت فيه الفتاة اثناء لهوها وليس تعذيب وهنا يمكن ان تعاقب الجدة بسبب اهمالها لانها اميه.



واوضح ان الدليل على ذلك ايضا هو عدم وجود الادوات التى جاءت فى امر الاحالة وتقرير الطب الشرعى والاى استخدمت فى التعذيب وهى الشقرف .



كانت المتهمة قد حضرت من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية عقب كتابة تقرير بحالتها بناءا على طلب المحكمة، التي حرصت على تواجدها خارج القفص، وسط حراسه امنية .





وبدأت الجلسه بقيام أمين السر بتلاوة امر الاحاله الخاص بالقضية على المتهمه فى وجود هيئة المحكمه وبسؤال رئيس هيئة المحكمه المتهمه هل قامت بما جاء بأمر الاحالة رد بالنفى فيما قام ممثل النيابة العامه بالقاء مرافعة النيابة والتى اكد خلالها ان الجريمة مكتملة الاركان مطالبا ان يكون الحكم قصاص عادل يعيد الحق لاصحابه ويأخذ الظالم بظلمه وطالب من المحكمه الا تأخذهم بالمتهمه شفقه ولا رحمه فهى لم ترحم حتى ترحم.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى "صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبي"، بالقيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها في المنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية"، وتبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للام بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، كما تبين من التقرير الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.





أكد عبد الله العجمي محامي الدفاع عن صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبى٤٧ عاما، المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، ٥ أعوام والتي توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة التعذيب، أن أوراق الدعوة تنم عن أن هذه السيدة بريئة من واقعة القتل والتعذيب.