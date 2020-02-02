AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

محمد الباز: الدين الإسلامى جاء ليمحو فكرة الوساطة بين الله وعباده

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:18 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن ثقة المصريين فى الله هى ثقة مطلقة، رغم محاولاتهم المستمرة فى التبرك بالأولياء والصالحين، إلا أن هذه المحاولات لا يوجد بها ثقة كاملة فى هؤلاء الأولياء، وإلا لكانوا قد قدموا النذر قبل تحقق امنياتهم، وهذا يؤكد أن المصريبن ثقتهم الكاملة وعقيدتهم مترسخة فى أن الأمر كله بيد الله.  

جاء ذلك خلال ندوة، بعنوان "سمات التدين الصحيح"، أقيمت بقاعة ضيف الشرف ضمن البرنامج الثقافى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ، بمشاركة الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية .

وأضاف ان الإسلام جاء ليحرر الناس من السلطة الدينية على العباد، وأنه لا سلطان على العباد إلا لله، بل وجاء الدين الإسلامى ليمحو فكرة الوساطة بين الله والعباد من خلال أى سلطة دينية، إلا أننا الآن نجد أصحاب الفكر المتطرف يسعون لتأسيس سلطة دينية هى المسئولة وحدها عن إجازة ما هو صحيح بعكس ما جاء به الدين الإسلامى والقرآن الكريم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المفتي: اتباع المنهج الشرعي المأخوذ عن العلماء من أهم سمات التدين

التدين المغشوش والسليم .. مفتي الجمهورية يوضح الفرق بينهما

التدين الشكلي

محمد الباز: رئيس المصريين يشاركهم أعيادهم

هل الصلاة في مسجد السيدة زينب حرام بسبب الضريح

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم تنظيف الحواجب للمتزوجة.. وهل الصلاة في مسجد السيدة زينب حرام بسبب الضريح .. والسديس: الدعوة إلى الله لا تنتشر بالخطاب الديني المتطرف أو الغلو

ترشيحاتنا

مفاجأة.. 44 مصريًا رفضوا العودة من ووهان الصينية

عمرها 6 سنوات.. بائع تمر يعتدي جنسيا على ابنته بالتبين

يوم الوداع.. رسالة موجعة من شريف إكرامي لـ جماهير الأهلي

أنجبت سفاحا .. القبض على طالبة ألقت طفلها في الشارع

موجز السوشيال.. ريم البارودي داخل الحرم المكي.. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل

دعاء التحصين من فيروس كورونا وجميع الأمراض.. ردده لتحفظ نفسك من أي مكروه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟

منها العرقسوس والتوت.. أطعمة وأعشاب تعالج آلام المفاصل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكرنب قبل الغذاء بنصف ساعة؟