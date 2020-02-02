محمد الباز: الدين الإسلامى جاء ليمحو فكرة الوساطة بين الله وعباده

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن ثقة المصريين فى الله هى ثقة مطلقة، رغم محاولاتهم المستمرة فى التبرك بالأولياء والصالحين، إلا أن هذه المحاولات لا يوجد بها ثقة كاملة فى هؤلاء الأولياء، وإلا لكانوا قد قدموا النذر قبل تحقق امنياتهم، وهذا يؤكد أن المصريبن ثقتهم الكاملة وعقيدتهم مترسخة فى أن الأمر كله بيد الله.





جاء ذلك خلال ندوة، بعنوان "سمات التدين الصحيح"، أقيمت بقاعة ضيف الشرف ضمن البرنامج الثقافى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ، بمشاركة الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية .





وأضاف ان الإسلام جاء ليحرر الناس من السلطة الدينية على العباد، وأنه لا سلطان على العباد إلا لله، بل وجاء الدين الإسلامى ليمحو فكرة الوساطة بين الله والعباد من خلال أى سلطة دينية، إلا أننا الآن نجد أصحاب الفكر المتطرف يسعون لتأسيس سلطة دينية هى المسئولة وحدها عن إجازة ما هو صحيح بعكس ما جاء به الدين الإسلامى والقرآن الكريم.