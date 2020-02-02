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رياضة

وديا .. الألومنيوم يتعادل سلبيا مع سوهاج

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
تعادل الفريق الأول بنادي الألومنيوم، مع نظيره فريق سوهاج تعادلا سلبيا ،في اللقاء الودى الذي أقيم باستاد سوهاج ،ضمن استعدادات الفريقيين ،للجولة الرابعة عشر بدورى  بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وقد عاد الفريق الأول بالألومنيوم للتدريبات الجماعية الجمعة ،عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين بفترة توقف الدورى .

وواصل فريق الألومنيوم استعداداته  لمباراة تليفونات بني سويف الاحد القادم،علي استاد الألومنيوم الرياضي بالجولة الرابعة عشر بمجموعة الصعيد .

يذكر أن  فريق الألومنيوم يحتل المركز الثانى برصيد  ٢٥نقطة بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر
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