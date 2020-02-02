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ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكرنب قبل الغذاء بنصف ساعة؟

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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رنا عصمت

يحتوي الملفوف على الكثير من الألياف ومنخفض السعرات الحرارية ،لذلك يعتبر من العصائر الرائعة لفقدان الوزن و التخلص من الدهون،يؤخذ منه كوب واحد كبير قبل الغداء بنصف ساعة.

لأن الألياف تؤدي للشعور بالشبع فترة طويلة، بإمكانك مزج الملفوف مع التفاح والليمون أو الجزر لصنع عصير حارق للدهون.


قدمت خبيرة الصحة والتغذية الدكتورة سهام سوقية ، بعض الفوائد الصحية التى يحتوى عليها هذا المشروب وهى:

.يساهم في الوقاية من أمراض السرطان

يساهم في كبح الشهية
غني بفيتامين C
يعزز صحة الجهاز المناعي
يعزز صحة الجهاز الهضمي و عملية الهضم وتسهيل عملية التخلص من الفضلات و منع حدوث الامساك
يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية
جيد لمرضى السكر ..
جيد لمرضى ارتفاع الكوليسترول والشحوم
.

طريقة التحضير :

1- .قوموا بشراء الملفوف الطازج، واختاروا الحجم الصغیر لأن مذاقه أفضل

2- .قوموا بتقطيع الملفوف إلى اثنین أو أربعة أجزاء، ثم نضعه في الخلاط مع كمیة مناسبة من الماء

3- نقوم بخلطه جیدًا في الخلاط حتى یصبح عصیرًا جاھزًا
.
.

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