أمريكا توسع أكبر قواعدها العسكرية في سوريا





قالت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية شرعت في توسيع أكبر قاعدتين لها في سوريا، في حقل العمر النفطي بدير الزور، وفي تل بيدر شمال غرب الحسكة.





ونقلت القناة عن مصادر قولها إن القوات الأمريكية تجري عملية توسعة القاعدتين بالتعاون مع الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة.





وكان الجيش الأمريكي قد أرسل في الفترة الأخيرة الكثير من التجهيزات العسكرية واللوجستية عن طريق العراق، تمهيدا لتوسيع قواعده في مناطق تواجد آبار النفط شمال الشرق البلاد.



