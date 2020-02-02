AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بمكونات بسيطة.. تعرفي على الحل الأسرع لمشاكل الشعر في الشتاء

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:39 م
وصفات لمحاربة مشاكل
وصفات لمحاربة مشاكل الشتاء
Advertisements
قسم التوك شو

قالت الدكتورة إيمان جمال خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، إن من المشاكل الرئيسية التي تواجه الشعر في الشتاء هي الجفاف والذي يؤدي بدوره الي تقصفه.


أضافت إيمان جمال خلال لقائها ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، أن لكل نوع شعر مميزاته وعيوبه ومن مميزات الشعر الجاف في الشتاء هو حفظه للدهون الطبيعية به إلا أن من عيوبه ايضا ظهور قشرة كثيفة به.


وأشارت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة الي أن هناك طرق سهلة وغير مكلفة لمعالجة جفاف الشعر  في فصل الشتاء وهي شاي أخضر، معلقة واحدة من جل الصبار، ماء مغلي، ومن ثم نقوم بخلطهم جيدا ونستخدمه ككريم يومي.


كما لفتت إيمان جمال ، إلى أن هناك وصفات طبيعية لمعالجة حب الشباب السريع  بدون تكاليف باهظة  والتي مكوناتها جل الصبار ، زيت شجر الشاي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقفي عنها فورا.. عادات تقصف وتسقط الشعر

لو إيدك شققت.. 3 وصفات تخلصك من جفاف اليد في فصل الشتاء

بمكونات غير متوقعة.. 3 وصفات سحرية لـ تطويل الشعر

فوائد غير متوقعة للبيكينج باودر للشعر .. تعرفي عليها

ترشيحاتنا

أنجبت سفاحا .. القبض على طالبة ألقت طفلها في الشارع

سبب تفشي كورونا.. شاهد.. امرأة صينية تأكل خفاشا.. فيديو

الجزائر تشن حربا ضد أردوغان: أقحم أنفه فيما لا يعنيه

تشريح جثة شاب سقط من شرفة منزله في مدينة نصر

مشهد مرعب للحظة وفاة مصاب بـ كورونا.. والصحة الأمريكية: ينتقل عن طريق التسويق الإلكتروني

طائرة مجهزة تتوجه إلى الصين لإعادة المصريين الراغبين.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟

منها العرقسوس والتوت.. أطعمة وأعشاب تعالج آلام المفاصل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكرنب قبل الغذاء بنصف ساعة؟