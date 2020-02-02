بمكونات بسيطة.. تعرفي على الحل الأسرع لمشاكل الشعر في الشتاء

قالت الدكتورة إيمان جمال خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، إن من المشاكل الرئيسية التي تواجه الشعر في الشتاء هي الجفاف والذي يؤدي بدوره الي تقصفه.





أضافت إيمان جمال خلال لقائها ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، أن لكل نوع شعر مميزاته وعيوبه ومن مميزات الشعر الجاف في الشتاء هو حفظه للدهون الطبيعية به إلا أن من عيوبه ايضا ظهور قشرة كثيفة به.





وأشارت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة الي أن هناك طرق سهلة وغير مكلفة لمعالجة جفاف الشعر في فصل الشتاء وهي شاي أخضر، معلقة واحدة من جل الصبار، ماء مغلي، ومن ثم نقوم بخلطهم جيدا ونستخدمه ككريم يومي.





كما لفتت إيمان جمال ، إلى أن هناك وصفات طبيعية لمعالجة حب الشباب السريع بدون تكاليف باهظة والتي مكوناتها جل الصبار ، زيت شجر الشاي.