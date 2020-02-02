الكاتبة نهاد صبيح: مصارحة النفس تساعد في التغلب على الأزمات

وأوضحت صاحبة كتاب "ع الحلوة والمرة" خلال لقائها مع برنامج ست الستات الذى تقدمه الإعلامية دينا رامز عبر فضائية صدى البلد: ان مصارحة النفس تؤدي للانطلاق والتقدم في الحياة.





واستشهدت الكاتبة بالفرق بين الانسان القادر علي الخروج من الازمات والانسان المستسلم. لافتة الي ان مصارحة النفس هي العامل الاقوي في الخروج من اي أزمة بأقل خسائر.





وأشارت الي ان كتابها "ع الحلوة والمرة" سيساهم في تثقيف القارئ بطريقة غير مباشرة حيث انه يحتوي علي معلومات تدخل ضمن سياق أحداث الكتاب.





وأضافت نهاد صبيح ان كتابها لا يدخل في فئة معينة، فلا يمكن ان يصنف رومانسيا فقط او معلوماتيا فقط لانه يحتوي علي كثير من الاتجاهات التي تتناسب مع تغير الحالة المزاجية للقارئ.







