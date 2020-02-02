في العيد الـ 68.. افتتاح وتطوير منشآت شرطية بمديرية أمن بورسعيد

أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء مساعد الوزير لمنطقة القناة ، واللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد وقيادات المديرية، لافتتاح أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بنطاق محافظة بورسعيد.





تم افتتاح قسم شرطة الجنوب ثان بعد إنشائه وتجهيزه لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها، وافتتاح وحدة تراخيص الملاكى والمنطقة الحرة بمنطقة الإسراء بحى الضواحى وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمترددين على الوحدة، وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق قسم شرطة العرب من الداخل والخارج وتجهيزه بأحدث الإمكانات والأثاث لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها، وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق إدارة الحماية المدنية ، وإنشاء مركز للمتدربين مجهز بأحدث الإمكانيات وفقًا لخطط التطوير المستهدفة.



