إزالة 71 حالة تعد على 112 فدانا من أراضي الدولة بمرسى مطروح

أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح عن قيام حملة مكبرة لتنفيذ عدد 8 قرارات إزالة على أراضى الدولة بمدينة مرسى مطروح.





واضاف أن الإزالات عبارة اسوار ومنزلين بدون سقف بمساحة مستردة 6 أفدنة بالتعاون بين مجلس مدينة مرسى مطروح مع مديرية الأمن .





وأوضح بان مجلس المدينة نفذ في الموجة ال 14 عدد 71 قرار إزالة على أراضى الدولة بمساحة 112 فدانا تقريبا ، بالإضافة إلى فتح الشارع بين بنك الاسكندرية ومديرية الثقافة وذلك بعد تكثيف الجهود لتطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة بنطاق المحافظة والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة .





وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة .



