AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في البحر الأحمر

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:40 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
Advertisements
إبراهيم جادالله
أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أن أملاك الدولة خط أحمر، وستتم مواجهة التعديات عليها بحسم، وأعلن اليوم الأحد انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات بمدن المحافظة.

وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي  في الحفاظ على ممتلكات الدولة، واستعادة حق الشعب في تنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في إجراءات التقنين، خاصة في ظل وجود العديد من التيسيرات التي تقدمها الدولة لعمليات التقنين، مشددًا على أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين ضمن فعاليات أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب.


وكلف اللواء حنفي رؤساء المدن بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وكذلك إزالة المخالفات في المهد، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مشددًا على إتخاذ الإجراءات القانونية للأراضي التي يتم استردادها للحفاظ عليها من التعديات مرة أخرى.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية علي أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون و الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. استرداد 477 فدانا و46 ألف متر من أراضي الدولة في الشرقية

انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.. الأحد

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.. وزير التنمية المحلية: التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين.. ومتابعة مكاتب التقنين بالمحافظات بشكل يومي

اليوم.. انطلاق الموجة 15 لاسترداد أراضي الدولة

المنوفية تستعد لتنفيذ الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

لمده شهر.. انطلاق الموجة الـ 15 لاسترداد أراضي الدولة.. طوارئ في المحافظات بالتنسيق مع الأمن لإعادة حق الشعب

ترشيحاتنا

أنجبت سفاحا .. القبض على طالبة ألقت طفلها في الشارع

أرحب بأي ناد آخر.. قائد النجم الساحلي يخشى مواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

جلسة المساج بـ 200 ودقيقة الجنس بـ 25 جنيه.. اعترافات المتهمات بتكوين شبكة دعارة بنادٍ صحي

اتحاد الكرة يدرس تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

طائرة مجهزة تتوجه إلى الصين لإعادة المصريين الراغبين.. شاهد

مفاجأة.. 44 مصريًا رفضوا العودة من ووهان الصينية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟

منها العرقسوس والتوت.. أطعمة وأعشاب تعالج آلام المفاصل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكرنب قبل الغذاء بنصف ساعة؟