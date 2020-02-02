انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في البحر الأحمر

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أن أملاك الدولة خط أحمر، وستتم مواجهة التعديات عليها بحسم، وأعلن اليوم الأحد انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات بمدن المحافظة.





وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على ممتلكات الدولة، واستعادة حق الشعب في تنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في إجراءات التقنين، خاصة في ظل وجود العديد من التيسيرات التي تقدمها الدولة لعمليات التقنين، مشددًا على أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين ضمن فعاليات أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب.









وكلف اللواء حنفي رؤساء المدن بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وكذلك إزالة المخالفات في المهد، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مشددًا على إتخاذ الإجراءات القانونية للأراضي التي يتم استردادها للحفاظ عليها من التعديات مرة أخرى.



