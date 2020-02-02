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أخبار العالم

القبض على زعيم بتنظيم القاعدة في ولاية أريزونا الأمريكية

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اعتقلت السلطات في فينكس بولاية أريزونا الامريكية زعيما بتنظيم القاعدة في مدينة الفلوجة، والذي يتهم بقتل ضابطي شرطة عراقيين.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في مقاطعة أريزونا إن المعتقل علي يوسف أحمد النور، 42 عاما، مطلوب في العراق بتهمة القتل العمد لضابطي الشرطة العراقية في عام 2006.

وأضاف البيان أن قاضيا عراقيا أصدر قرارا باعتقال النوري، وأرسلت الحكومة العراقية طلبا لتسليمه إلى وزارة العدل الأمريكية.

وبناء على ذلك، وأصدرت وزارة العدل الأمريكية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق النوري وتم احتجازه يوم الخميس في فينيكس.

وفقًا للحكومة العراقية، كان النوري قائدًا لمجموعة في تنظيم القاعدة بالفلوجة، التي خططت لعمليات تستهدف الشرطة العراقية.

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