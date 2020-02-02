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رياضة

مدرب المنيا: نواصل تدريب الفريق بقوة وسنخوض مباراة ودية الاثنين القادم

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:35 م
المدير الفني طارق
المدير الفني طارق السكران
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رباب الهوارى
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، تدريباته تحت قيادة المدير الفني طارق السكران، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الأسبوع المقبل أمام بني سويف.

وقال السكران إن اللاعبين يواصلون التدريب بملعب النادي الرئيسي، وجميع الصفوف مكتملة باستثناء بدوي عاشور الذي يعاني من شد، وسينتظم بدءً من الغد، وحسام حسن الذي سيتم فك الجبس من قدمه بعد 5 أيام، بينما تغيب المدافع أحمد رجب لظروف عائلية.

وأضاف المدير الفني أن الفريق سيخوض مباراة ودية يوم الاثنين المقبل، سيتم تحديد الفريق الآخر غدا ومن المرجح أن يكون أحد الفريقين ناصر ملوي أو ناصر الفكرية.

وأكد السكران على ضرورة دعم كافة الجماهير للفريق والجهاز الفني ومساندتهم في الفترة الحالية لعودة الانتصارات وتحسين أوضاع الفريق، وخاصة أن المباراة المقبلة هامة وقوية
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